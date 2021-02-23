放射性靶向诊疗领域企业先通医药继 2020 年 7 月宣布完成同辐创新产业投资基金和国药资本等战略合作方投资的 2.8 亿元 C 轮融资后，近日宣布完成 3.2 亿元 D 轮融资，6 个月内总计完成 6 亿元融资。本轮融资由中金资本旗下中金启德基金领投，朗玛峰创投、隆门创投、盼亚投资、得怡资本等机构参与投资。同时，现有股东荷塘基金继续增持股份。本次募集资金将继续用于治疗性和诊断性放射药项目的临床前开发及临床研究。

先通医药始创于 2005 年，是一家专业从事放射性药物研发、生产、临床学术推广的创新型医药企业。该公司依托放射性药物和单克隆抗体药物领域的研发资源，在肿瘤、神经退行性疾病和心血管领域布局了多款靶向治疗和精准诊断放射性药物，通过自主开发加外部合作，打造了仿创结合、风险收益平衡的产品管线。目前公司管线已有四个诊断药品和两个治疗药品进入临床试验阶段。

2017 年全球放射药市场规模为 48 亿美元，预计到 2030 年将达到 260 亿美元，177Lu 等新放射性同位素的发现与应用成为市场迅速增长的主要驱动力。但国内的核医学起步晚，中国放射药市场仅占全球市场的不到 7%。随着国内核医学设备配置证的放开、放射性药物 MAH 制度的实施和以先通医药为代表的一批创新放射药企业的崛起，国内的核医学市场将迎来蓬勃发展。

先通医药通过战略融资不断引入放射性药物产业链和资本市场的优质合作伙伴，进一步打通国内乃至全球放射性药物产业链上下游资源，助力中国放射药行业迅速发展，造福患者。

先通医药创始人、董事长徐新盛先生表示：“随着国内核医学设备的逐渐普及，以及新型核素药物的不断出现，放射性药物领域的发展进入了一个快车道。与欧美发达国家相比，虽然我国的核医学领域尚处在早期阶段，但我们坚信我们会快速迎头赶上。先通会竭尽全力研发放射药产品，为广大的核医学界同仁提供充足的弹药。我们有信心在优质资本的助力下，和我们的合作伙伴共同努力，将先通打造成这个细分领域的领先企业，为中国放射药行业的崛起贡献一份力量。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。