在 2021 MWC 上海期间，中国电信携手华为联合提出“超级频率聚变” 创新技术，通过频谱池化，实现离散频谱从简单聚合到融合一体的频谱聚变新技术及频谱间灵活调度，提升资源效率，满足 5G 千行百业新业务场景下的低时延、大连接、广覆盖、深穿透等新需求，携手产业伙伴共同推动标准化和产业化进程，打造全球 5G toB/toC 最佳实践网络。

中国电信集团有限公司刘桂清副总经理在发布会上表示，中国 5G 发展始终坚持技术创新引领，未来五年，中国电信将围绕云改数转战略，整合优化科研力量，持续加大科研投入，着力打造成科技型企业。中国电信愿携手产业各方，持续推进技术和模式的创新，通过高效聚合离散频谱资源、灵活智能调度 toB/toC 业务需求能力，打造 TCO 最优的精品网络，共创共享数字化经济的美好未来。

华为技术有限公司常务董事、运营商 BG 总裁丁耘在演讲中提到，超级频率聚变技术综合各个频段的优势，能实现全频谱池化，上下行按需灵活聚合，更好的满足 5.5G 应用场景对于网络能力的要求。从超级上行到超级频率聚变，华为在技术上持续创新，从支撑万物互联到使能万物智联，5.5G 进一步拓展了网络能力边界，更好的支撑万物智联美好社会的构建。

“全球 5G 网络需要考虑进一步引入中、低频段，只有发挥好高、中、低各频率的优势，才能满足未来 5G toB/toC 各类场景下的新业务需求。” 中国电信集团有限公司 5G 共建共享工作组张新总经理表示，“超级频率聚变技术将实现资源随选，切片灵活、效率提升，助力全球运营商降低 5G 建网和运营成本。”

华为技术有限公司 5G 产品线总裁彭红华介绍了超级频率聚变创新技术，并指出利用离散频谱需要在网络侧进行硬件和软件解决方案的创新。硬件上，基站设备需要具备多频段大带宽能力，在软件功能上，要创新极简控制信道、上行/下行频谱池化统一调度功能, 提供更加极致的 5G 网络体验, 支撑 5G 的长期发展。