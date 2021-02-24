相比于如何做好一家公司，让别人知道自己是一家好公司也是同等重要的事情。互联网时代下，市场的脉搏比以往跳动的更加剧烈。起起伏伏的行业热潮和不计其数的风口追赶者让 “酒香不怕巷子深” 的曾经于当下渐行渐远。这时，在线营销领域便成了企业们另一片厮杀的战场。

当前，在各大社交平台上，每天超 20 亿份的发帖使得这里人满为患。再加上公关公司向来高昂的报价以及传统新闻发布服务层面参差不齐的效果，Manni Sidhu 看到，“近 80% 的企业讲不出自己的故事”。他向动点出海指出，作为结果，大多数企业都无法在传播领域有效发声，而媒体对好的内容也感到十分饥渴。于是，针对这种恶性循环的局面，他选择联合创立了 Coleegs——希望让公关服务在成本和效果两个层面都能成为一种负担得起的选择。

据了解，这家位于新加坡的媒体公关平台成立于 2017 年，向客户提供国际公关、内容创作、媒体宣发等服务内容。然而，与绝大多数传统公关公司不同的是，Coleegs 所能提供的服务会更倾向于以结果为导向。Manni 介绍称，Coleegs 收费模式为基础费用+成功传播费用，后者只在完成有效的媒体互动时才会被收取。这样，“客户就始终能够获得积极且正面的投入回报。”

他也强调，尽管 Coleegs 是一家东南亚初创企业，但 Coleegs 所能提供的是面向国际范围的媒体服务，可以在多个国家展开业务。同时，可按照长期/短期方式自由定制服务周期的灵活计划策略也使得 Coleegs 可以面向不同预算层次的企业展开合作。据 Manni 透露，2020 年期间，Coleegs 在全球四大洲内完成超过 100 个公关传播项目，“而我们也有信心在 2021 年使营业额达到 100 万美元。”

现如今，东南亚的互联网进程进入了加速发展阶段，然而从 Manni 的角度上来看，与拥有成熟市场的西方相比，东南亚企业在公关的发展层面上仍有较大的落后距离。“通常，大多数企业会选择求助于社交媒体，或者去找一下不甚了解的渠道。” 因而，Coleegs 所要面对的最大挑战是如何在这个市场进行 “市场教育”，让更多企业意识到 “Earned Media（赢得媒体）” 的好处——无需企业太多投入，媒体也乐于看到这些好的内容，对受众来说也不会产生太多的排斥，通过其自发传播效应建立起企业的公关版图。而这也正是 Coleegs 所能提供独特价值所在。

另一方面，在积累了多年的行业经历之后，Manni 也发现，对大多数企业而言，它们在初次进行公关活动的时候会表现得太过生硬，“他们太想去推销自己，所以在内容中到处都是广告，而这是行业中的一个大忌。” 他认为，企业应该推出的是发人深思、引人入胜的内容。让人们愿意阅读或聆听是其中的关键所在。并且也是在受众与企业之间建立信任的基石，以及让企业的公关投资产生正面回报的有效方式。

当然，这并不是一件容易做到的事情。尤其是在去年，由于新冠疫情的影响，全球有超过 80% 的企业选择消减营销预算以渡过这场难关。公关及营销活动的减少使得企业更加注重投入回报，但这仍是一个需要多方共同努力的过程。Manni 表示，面对这一现状，Coleegs 会将重点转向那些仍在寻求营销活动并且也在追求高价值的企业。“我们在 2020 年期间实现了收入的增长，这为我们在 2021 年的发展奠定了基础。现在，时机也已经成熟，而我们也正与战略合作伙伴及风投机构沟通，从而加速 Coleegs 的增长——2021 年，我们计划把目前的团队规模扩大三倍，加速在澳大利亚的发展进程，并将进入美国市场。”