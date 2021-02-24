自去年 11 月上市以来，因供货等问题，消费者很难买到 PS5 和 Xbox Series X/S。索尼互动娱乐总裁兼首席执行官 Jim Ryan 此前称，供货短缺问题可能还会持续更长时间。他最近则表示，库存量应该会在下半年有所回升。

在接受华盛顿邮报和金融时报采访时，Ryan 说 PS5 的需求比公司预期的要大。情况可能最终能够改善，但或许需要一定的时间。Ryan 表示：「真个 2021 年，每个月情况都会变得更好。供应链的改善步伐将在整个一年中不断加快，因此，到 2021 年下半年，你将会看到不错的数字。」

话虽如此，但这并不意味着那些想入手新主机的用户届时能如愿。全球半导体持续短缺导致新主机产能低，再加上疫情的影响，许多人都宅在家里，对游戏等娱乐产品的需求日益增加。这表明索尼和微软都面临着挑战。

尽管受到诸多限制，但购买 PS5 的客户数量仍然在激增。根据 Ryan 的说法，四分之一的 PS5 所有者没有 PS4，而所有 PS5 用户中有一半是 PSN 新用户。

另一方面，微软投资者关系主管 Mike Spencer 此前在接受纽约时报采访时透露，新 Xbox 主机的供应至少在 6 月份之前都会受到限制。