近日，新消费鲜花生活方式品牌花点时间宣布完成由梅花创投、双良玖创资本等机构投资的亿元 C1 轮融资，驼峰资本担任本轮融资的财务顾问。据悉，本次融资将主要用于持续建设供应链、赋能新零售花店、加强产业互联网信息化及高端人才引进等方面。

自 2015 年成立以来，花点时间一直致力于通过 “每周一花” 的销售模式，每周为用户提供不同主题的鲜花产品。截至 2020 年底，花点时间覆盖超过 300 个城市，累计发出鲜花 5 亿⽀，累积超过 1500 万关注⽤户。目前，公司自种植基地至消费者的端到端花材报损率已降至 1% 左右，年度用户留存率也已上升至 60% 以上。目前，花点时间在全国范围内已经开设近 200 家店面。

近年来，消费升级带来鲜花消费快速增长，充分竞争后行业洗牌加速。2017 年业内 “烧钱获客大战” 后，众多玩家或悄然离场、或被迫转型，花点时间则利用这一理性周期锤炼内功，积极沉淀供应链能力，针对超过 3600 种鲜花的十余个环节进行工艺提升，打造了国内鲜花产业顶尖的供应链体系。作为鲜花消费领导品牌，花点时间头部效应更加凸显。现阶段，花点时间凭借加速鲜花产业上下游布局，形成集供应链、品牌、用户体验为一体的坚实护城河。

经历 5 年多品牌独立供应链建设，花点时间已经建立了国内领先的鲜花供应链。从源头，花点时间与优质鲜花种植基地合作，通过订单种植的方式获得了稳定的花源。在仓储、运输过程中，花点时间全程采用低温冷藏运输方式，在保障鲜花品质的同时，也大大提升了鲜花前期配送效率。

梅花创投创始合伙人吴世春说：“梅花作为连投花点时间三轮的投资人，看好高速增长的鲜花市场，花点时间是专注在鲜花的供应链和新零售的品牌公司，线上线下共同发展建立了国内领先的新零售能力，团队高效的执行力带来了花点时间品牌快速建立认知，是成长最快的鲜花新零售品牌。我们相信花点时间一定会成为鲜花零售领域的新独角兽。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。