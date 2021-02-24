根据 Sensor Tower 公布的最新数据，2020 年 Q4 美国手游在 App Store 和 Google Play 的总收入超过 58 亿美元。共 21 款中国手游产品入围美区畅销榜 Top 100，吸金近 7.8 亿美元，拿下 20% 的市场份额；在入围游戏数量和市场份额方面，均仅次于美国厂商。详细分析如下：

美国手游市场规模

经历疫情爆发初期的高速增长后，Q4 美国手游收入维持在 58 亿美元，较 2019 年同期增长 34.3%，仍是海外最大的手游市场，占全球 App Store 和 Google Play 手游总收入的 27.6%。其中，App Store 收入占比为 55%，Google Play 占 45%。

虽然大盘增长放缓，但在《原神》、《Project Makeover》等商业大作的带动下，共 21 款中国手游入围美区畅销榜 TOP100，合计吸金近 7.8 亿美元，占 TOP100 总收入的 20%。另一方面，TOP100 中共有 31 款游戏来自美国厂商 (包括收购的海外工作室)，占 TOP100 总收入的 30.6%，中国成为美国手游市场最大的进口国。

随着全美多个州放宽居家令，Q4 美国 App Store 和 Google Play 手游总下载量进一步下滑至 12.7 亿次，比 Q3 减少 4.5%，与去年同期持平。其中，App Store 手游下载量占 51%，Google Play 占 49%。

美国市场热门手游

疫情爆发之前，美国市场以消除、博彩和 IP 改编手游为主，这三类产品占据了畅销榜头部超过 60% 的席位。

过去一年，随着人们娱乐方式的改变，美区手游市场呈现三个显著变化：

远程教育一年来，Z 世代、α世代大规模涌入，使得《Roblox》取代《糖果粉碎传奇》，连续三个季度位列美国手游畅销榜榜首。Q4《Roblox》移动端吸金超过 2.1 亿美元，同比增长 86%。新生代玩家提前入场，将对未来数年美国手游市场的风向产生深远影响。

兼顾竞技和社交需求的战术竞技手游持续吸引中度至重度玩家加入，榜单中三款竞技手游总收入超过 2.2 亿美元，同比增长 81%，显著领先于大盘。虽然去年 8 月《堡垒之夜》下架，可能使竞品获利，但这三款游戏均未出现集中爆发式增长，而是遵循自身的发展节奏。

随着开发技术的提升，跨平台发行让《原神》等 3A 大作迅速出圈，快速打开西方手游市场的同时，也改变着端游和主机玩家对手游的固有认知。

下载榜中，《Among Us》以超过 2400 万次下载蝉联榜首，是超休闲游戏《Shortcut Run》的 3 倍。尽管超休闲游戏以极快的换血速度统治着美区下载榜头部，但排名前 100 款超休闲游戏在美国 App Store 和 Google Play 全年总下载量为 7.81 亿，比 2019 年减少了 12.3%。

中国手游在美国

Q4 米哈游《原神》在美国 App Store 和 Google Play 吸金超过 1 亿美元，登顶国产手游收入榜。11 月中旬上市的 Magic Tavern《Project Makeover》以 2100 万美元跻身第 16 名，成为榜单中唯一的新面孔。

莉莉丝《剑与远征》、龙创悦动《帝国纪元》(Rise of Empires) 和江娱互动《口袋奇兵》环比增长均超过 50%。

榜单之外，另一款入围畅销榜 TOP100 的游戏为《Age of Z Origins》。

下载榜中，《Project Makeover》以超过 650 万次下载位列榜首。11 月 18 日至今，该游戏稳居美区 Google Play 手游下载榜 TOP10，仅 6 天跌出 iPhone 手游下载榜 TOP10。作为后起之秀，《Project Makeover》将消除手游的品质带上一个新的台阶，1 月其收入已经与《梦幻花园》相当。