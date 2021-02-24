2 月 24 日，WuXi Diagnostic Investment (Cayman) Limited（简称 “药明奥测”）宣布完成 1.5 亿美元 B 轮融资。本轮融资由拾玉资本、赛默飞世尔科技、农银国际、山蓝资本、建银科创基金等加持，老股东云锋基金持续加码，易凯资本担任独家财务顾问。本轮融资将用于扩张开放式创新赋能平台，加速整合诊断产品研发与全球产业布局。

药明奥测是中国第一家践行整合诊断的赋能平台公司。自 2018 年成立以来，其凭借融合多平台、多组学及临床数据驱动的开放式平台，不断推动整合诊断的临床实践。

2020 年，药明奥测与赛默飞、Mayo Clinic 展开新冠检测全球战略合作，通过 license-out 模式进军海外市场，积极推动全球抗疫；推出基于整合算法模型的创新诊断方案，助力中国胆道闭锁协作网率先实现术前无创辅助诊断；依托 Mayo Clinic 整合诊疗理念和经验开发的精准用药方案，支持首都医科大学附属北京安定医院建设精神疾病个体化用药的中国标准。此外，药明奥测正与创新药企、医疗保险及大健康行业合作伙伴共建精准医学创新生态圈。

药明奥测首席执行官刘釜均博士表示，“我们将携手海内外合作伙伴，加速产品研发与全球市场布局，让整合诊断惠及更多患者与健康人群。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。