依生生物制药有限公司（简称 “依生生物”）今日宣布完成逾 1.3 亿美元 B 轮融资，本轮投资由海松资本（Oceanpine）和奥博资本（OrbiMed）联合领投。完成 B 轮融资后，该公司的机构投资人包括：海松资本、奥博资本、斯道资本、F-Prime 资本、3W Capital、高瓴资本、Adjuvant Capital、和玉资本、AIHC、益普资本、Superstring Capital、海通国际等。

依生生物表示，本轮融资基金将有力支持公司研发中心建设，推动多个疫苗产品在中国和国际多中心临床实验， 以及在中国和新加坡生物疫苗生产基地的建设，加速推进产品商业化的进程。

依生生物是一家总部位于北京的国际化生物制药公司，基于新型 PIKA 皮卡®免疫调节技术的突破，专注于抗病毒和抗肿瘤类创新疫苗及生物制品的研究、开发及商业化经营，在中国、美国和新加坡等国家及地区拥有超过 500 名员工。旗下 YSJA™（依生君安™）狂犬病疫苗是首个在中国开发的无铝佐剂冻干狂犬病疫苗，该产品在中国已实现商业化，已有超过 1600 万人接种。

新型 PIKA 皮卡细胞免疫调节技术平台是依生生物公司独立开发的全新免疫调节激活技术，通过有效调节 TLR3、RIG-I 和 MDA5 信号通路达到调节先天性和适应性免疫应答的目的。依托该技术平台，依生生物已经开发出多种新型免疫类药物和创新疫苗类产品，在 30 多个国家地区获得 60 多项专利授权。候选在研产品 PIKA 狂犬病疫苗代表新型狂犬病疫苗的发展趋势，用于狂犬病暴露后快速提供免疫保护，该产品被世界卫生组织（WHO）列为新型疫苗，并被中国国家药品监督管理局（NMPA）列为治疗用生物制品，目前将进入国际多中心临床三期实验阶段。依生生物目前在研的其他临床阶段的产品还包括用于治疗晚期实体瘤的 YS-ON-001 和预防性乙型肝炎疫苗 YS-HBV-001。近期又增加了皮卡重组蛋白新型冠状病毒疫苗（YS-SC2-010），用于治疗慢性乙型肝炎的 YS-HBV-002 及治疗晚期实体瘤的 YS-ON-002 等产品管线，已经处于临床前开发阶段。

依生生物 CEO 邵辉表示：“我们很高兴本轮融资获得专业医疗投资者的热忱支持，显示新老股东们对公司的 PIKA 皮卡®免疫调节技术、依生君安狂犬病疫苗的销售业绩、创新性疫苗产品线的市场前景充满信心。投资者的新一轮支持和参与将加速我们的管理团队和研发团队建设，推进产品管线进程和国内外生产基地的建设，公司将继续致力于为全球的医生及患者提供更先进、更安全、更有效的生物制品。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。