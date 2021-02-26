近日，亿咖通科技（ECARX）宣布获得超 2 亿美元 A+轮融资。此次融资由中国国有资本风险投资基金（中国国新控股集团旗下基金）领投。融资完成后，亿咖通科技整体估值突破二十亿美元。2020 年 10 月，亿咖通科技获得百度与海纳亚洲创投 13 亿元人民币的 A 轮融资。

亿咖通科技成立于 2016 年，是一家汽车智能化科技公司。在四年时间内，该公司发布了 E 系列车载信息娱乐芯片，还与百度 Apollo、华为智慧出行、字节跳动火山车娱等合作伙伴建立更多、更广泛的合作关系。同时，通过接入更多其他应用开发者，亿咖通科技也构建了一个开放的智能网联生态平台。

2020 年 12 月，亿咖通科技于瑞典哥德堡成立了欧洲总部与产品研发中心，迈出了国际化进程的重要一步。2021 年 2 月，亿咖通科技又与伟世通、高通展开合作，共同开发广泛适用于全球市场的智能座舱解决方案。

亿咖通科技表示，将持续加速资本化进程，并深化在汽车芯片、智能座舱、智能驾驶、高精度地图、大数据及车联网云平台等方面的研发投入，通过产品与服务的快速迭代，持续强化在全球市场中的竞争力。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。