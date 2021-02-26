近日，上海君赛生物科技有限公司（君赛生物）宣布完成近亿元 A 轮融资。本轮融资由凯泰资本领投，幂方资本跟投，老股东复容投资持续加注，浩悦资本担任本轮融资的独家财务顾问。

君赛生物于 2019 年 7 月成立于上海，是一家新型实体瘤细胞疗法创新企业，致力于开发基于肿瘤浸润淋巴细胞（Tumor Infiltrating Lymphocyte, TIL）的实体瘤创新疗法与 First-in-class/Best-in-class 细胞新药，覆盖多种复发难治性肿瘤。该公司拥有细胞疗法领域的专业团队，创始人金华君博士深耕肿瘤免疫机制研究和细胞疗法十余年，具有丰富的 TIL 细胞疗法临床前开发与临床研究经验。公司已建立高效简便的 TIL 细胞富集培养和高效安全的非病毒载体 T 细胞基因修饰等核心技术。

TIL 是机体淋巴细胞侵入到肿瘤组织中，并对肿瘤起识别、抵抗和攻击作用的细胞群体。TIL 的作用机制是通过释放细胞毒素直接杀伤肿瘤细胞。此外，TIL 还能调节机体免疫功能，提高机体对肿瘤细胞的杀伤能力。CAR-T 细胞疗法在血液瘤中疗效显著，但在实体瘤中则表现欠佳。TIL 细胞疗法作为实体瘤的有效解决方案，目前已在全球开展针对转移性黑色素瘤、鼻咽癌、头颈部鳞状细胞癌、胆管癌、复发性或难治性卵巢癌、骨肉瘤、宫颈癌、卵巢癌、非小细胞肺癌、脑胶质瘤、胸膜间皮瘤等多种实体瘤的临床试验。

在 2020 年 11 月的 SITC2020 大会上，Iovance 公司公布了其 TIL 细胞疗法管线 LN-145 联用帕博利珠单抗（PD-1 单抗），治疗晚期、复发或转移性头颈癌的临床试验结果，该疗法达到 44% 的客观缓解率（ORR）与 89% 的疾病控制率（DCR）。此外，Iovance 公司的 TIL 疗法管线在晚期黑色素瘤（ORR 为 36%）、宫颈癌（ORR 为 44%）、Opdivo 单抗治疗后进展的晚期 NSCLC（ORR 为 25%）的治疗中也展示出喜人的疗效。随着 TIL 疗法在越来越多的实体瘤中展示出优秀的疗效，这一疗法也将为广大患者带来曙光。

君赛生物创始人金华君博士表示：“TIL 细胞疗法是一项极具前景但充满挑战的实体瘤个性化治疗策略。经过近一年的努力，君赛生物在 TIL 细胞富集培养、基于非病毒载体的 T 细胞基因修饰等技术领域取得长足进步，目前产品已进入非注册临床研究阶段；同时，专业团队不断壮大，GMP 标准生产车间业已落成，为公司稳步、健康发展奠定坚实的基础。很荣幸能在短时间内完成 A 轮融资，获得凯泰资本、幂方资本等知名生物医药基金的青睐，老股东复容资本的加码支持、元禾原点的倾力襄助，同时感谢浩悦资本一直以来的专业帮助！我们将专注于 TIL 细胞疗法领域，加速推进 TIL 细胞新药的开发。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。