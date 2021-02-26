印度 B2B 建材交易平台 Infra.Market 近日宣布，完成 1 亿美元 C 轮融资。该轮融资由 Tiger Global 领投，现有投资者 Foundamental、Accel Partners、Nexus Venture Partners、Evolvence India Fund 和 Sistema Asia Fun 参投。这笔融资过后，该公司估值达到 10 亿美元。

包括这笔新融资在内，Infra.Market 目前总融资额达到约 1.5 亿美元，而这家初创公司两个月前才结束 B 轮融资。知情人士透露，去年 12 月份融资后，这家公司估值约为 2 亿美元。

据了解，这家新晋独角兽公司于 4 年前成立，其业务范围为向印度当地建筑及房地产企业提供项目材料采购以及物流运输服务。

Infra.Market 称，在公司的帮助下，水泥制造商等小型企业的生产质量有所提高，且能达到各项合规要求。Infra.Market 还把自己公司的相关传感器应用到小型企业的设施生产中，以确保产品质量。此外，该公司不断促进各企业间进行交流合作，为他们提供优质原材料、并对其进行定价指导。同时，Infra.Market 还与各公司密切沟通，以确保按时进行交付。

Infra.Market 联合创始人 Souvik Sengupta 表示，这样做是为了帮助各制造商吸引大客户，因为大客户往往对企业要求更高。据悉，Infra.Market 也为小型制造商提供孟加拉国、马来西亚、新加坡和迪拜等各个国家的客户介绍服务。据了解，与 Infra.Marke 进行合作的小型制造企业有 170 多家，且 Larsen & Toubro、Tata Projects 和 Ashoka Buildcon 等大部分大型建筑房地产公司都是 Infra.Market 的客户。据 Sengupta 指出，其中大客户有 400 多家，零售商多达 3000 家。