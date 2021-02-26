近日，令才科技宣布完成数千万元 A 轮融资，由经纬中国领投，沣扬资本跟投，厚谷投资继续担任独家财务顾问。本轮融资将用于加大产品技术研发、提升交付能力和市场拓展。

令才科技成立于 2017 年，致力于为大中型企业打造财税数字化、智能化产品。该公司创新性地使用了 “OCR+众包” 的模式，结合财务规则引擎，有效替代传统会计人员的工作，帮助大中型企业的财务共享中心提升工作效率、提高工作质量、降低运营成本。历经 3 年发展，令才科技获得了 30 余家集团型企业的认可，拥有多个行业/应用场景的落地经验，深度服务包括龙湖地产、阳光保险、好未来、海底捞等在内的多家企业。

令才科技解决的是长期困扰中大型企业财务共享中心的问题：繁杂琐碎且数量庞大的单据审核、记账工作。过去，大中型企业的财务员工日常需要进行大量低专业、重复执行的单据审核、记账工作，由于人力审核速度慢、准确性不高，耗费大量人力的同时还无法保证工作效率，枯燥的工作也导致了企业财务共享中心员工流动性居高不下。近几年，随着企业降本增效诉求越来越强烈，亟需用自动化方案来替代人工解决票据审核记账问题。

由于财务原始单据中，非发票类单据占据超过 50%，同时审核过程涉及大量的审核、记账规则，传统的费控系统也无法很好解决此类问题。令才科技在业界首创并落地的数字财务员工，真正实现了智能化替代传统会计人员工作。

令才数字财务员工包含整套财务智能审核解决方案，提供从智能提单、初审、审核、记账的一站式、端到端服务，贯穿了会计工作全流程，包括代替人眼获取数据的「慧看」、模拟人脑审核判断的「慧审」，以及智能建模完成专业记账工作的「慧算」。在中大型企业复杂的财务业务全场景中，令才通过有效结合不同技术，使机器超越人类水平高效开展财务工作。

令才科技的产品与传统财务软件有显著差异。传统财务软件本质是服务财务人员的工具，更偏流程/功能的实现，例如费控系统核心解决的是员工申请、领导审批的流程管理。令才数字员工则完全不同：

直接替代财务员工完成审核记账工作，提供的是完全替代人工的一站式服务； 传统费控软件只能识别标准化的发票，令才数字员工能够完成企业约 400 类全部单据的审核记账； 在审核规则覆盖范围上，除常见的发票真实性审核，还包括所有经营事项的真实性、完整性、合规性、风险、内控、收付的审核。目前已积累 5000 多条审核规则、1 亿多条机器学习的记账规则，其中约 70% 适用于各个行业。

令才科技创始人兼 CEO 王泽表示：“外部环境的压力推动企业经营管理者对财务管理提出更高要求，传统财务加工后的会计数据已经无法满足管理需要，财务人员也不甘陷于交易型财务业务中。财务的数字化转型，需要先解决交易型业务的数字化转型，将专业的财务人员解放出来，同时结合交易型业务积累的海量、高质量数据，才能持续满足经营管理需求，创造更高的财务管理价值。令才科技将继续深耕，结合财务共享、AI 等新模式、新技术、新方法，创造越来越丰富的数字财务员工。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。