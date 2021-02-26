网易发布了 2020 年第四季度及全年财报。第四季度，网易净营收为 198 亿元人民币，同比增长 25.6%。归属于网易公司股东的持续经营净利润为 9.757 亿元人民币，而上一季度和去年同期分别为 29.982 亿元人民币和 30.537 亿元人民币。基于非美国通用会计准则，归属于网易公司股东的持续经营净利润为 15.979 亿元人民币，而上一季度和去年同期分别为 36.692 亿元人民币和 36.623 亿元人民币。

2020 年第四季度，网易在线游戏服务净营收为 134 亿元人民币，同比增长 15.5%；有道净营收为 11 亿元人民币，同比增长 169.7%；创新及其他业务净营收为 53 亿元人民币，同比增长 41.3%。

2020 年全年，网易净营收为 736.671 亿元人民币，而 2019 年为 592.411 亿元人民币。在线游戏服务净营收为 546.087 亿元人民币，而 2019 年为 464.226 亿元人民币；有道净营收为 31.675 亿元人民币，而 2019 年为 13.049 亿元人民币；创新及其他业务净营收为 159.909 亿元人民币，而 2019 年为 115.136 亿元人民币。

在财报电话会议上，网易 CEO 丁磊表示，公司将加大游戏、音乐、生活类等的中短视频制作投入。