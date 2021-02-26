近日，蜂巢能源宣布获得 35 亿元 A 轮融资，本轮由中银投、国投招商联合领投，其他投资方包括金融街资本、常州创业投资、浙大九智、IDG、凯辉基金、海通开元、德载厚资本、长城控股等。

蜂巢能源董事长、总裁杨红新表示：目前全球新能源汽车新一轮发展周期已经启动，各国碳中和步伐不断加快，动力电池快速步入 TWh 时代，市场前景极为广阔。身处伟大时代深感责任重大，公司要抓住机会乘势而上，快速做大做强，打造全球领先的能源互联科技企业。”

杨红新透露本轮 35 亿元融资将主要用于研发新技术和扩大产能。此外，针对本轮很多机构没有分配到想要的足够额度，杨红新称公司会创造更多投资机会，尽快启动 B 轮融资和 IPO 上市准备工作。公司接下来的目标是，2021 年力争销售收入同比增长 100%，外销比例实现大幅提升。2022 年进军资本市场，2025 年全球产能达到 200GWh。

蜂巢能源科技有限公司的前身是长城汽车动力电池事业部，自 2012 年起开展电芯的预研工作，2016 年 12 月成立电池事业部，2018 年 2 月独立为蜂巢能源科技有限公司。该公司总部位于江苏省常州市，致力于下一代电池材料、电芯、模组、PACK、BMS、储能和太阳能技术的研发、制造及创新。

蜂巢能源目前已经拿到长城、吉利、东风、PSA 等包含国内外主流品牌在内的 16 个销售定点。今年 1 月，其装机量排名跃入行业第七，同时常州金坛三期 6Gwh、四川遂宁 20Gwh、浙江湖州 20Gwh 等新项目陆续开工建设。目前，该公司已经在全球布局了七大研发中心，累计申报专利超过 2000 项，其中发明专利 800 项，PCT 国际专利申请 48 项。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。