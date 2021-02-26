Tim Hortons 咖啡中国（以下简称 “Tims 咖啡”）今日宣布完成新一轮融资，此轮融资由红杉资本中国基金领投、腾讯增持、钟鼎资本跟投，将用于 Tims 咖啡持续加码中国市场投入。

1964 年，冰球运动员 Tim Horton 于加拿大安大略省汉密尔顿小镇开设了第一家 Tim Hortons（Tims）咖啡馆。时至今日，Tims 在全球已拥有超过 4900 家咖啡馆，2019 年 2 月国内首家咖啡馆落户上海，目前已经在全国 10 个一、二线城市开出超过 150 家咖啡馆，并已实现门店层面盈利。目前，Tims 咖啡微信小程序平台上有近 300 万名会员。

正值 Tims 咖啡进入中国市场两周年之际，此轮融资将用于 Tims 咖啡持续加码中国市场投入，Tims 咖啡计划将本轮资金用于门店拓展、数字化基础建设及品牌建设等领域。

Tims 咖啡 2021 年计划新增 200 家以上咖啡馆，包括标准店、Tims Go 和主题店等多种门店形态，未来几年内在全国开设 1500 家咖啡馆的计划仍保持不变。此外，在不断开拓数字化创新的同时，Tims 咖啡还会重视私域流量的布局与运营；今年 Tims 咖啡还将尝试进军咖啡零售领域。

“我们非常高兴能获得红杉中国和钟鼎的投资，及腾讯的增持，期待未来几方一起携手合作，挖掘 Tims 咖啡更多品牌潜能，同时共同促进中国咖啡生态圈的良性发展。” Tims 中国首席执行官卢永臣表示：“我们对中国市场充满信心，坚信咖啡在中国的快速普及将带来巨大的市场潜力。我们未来也将加快中国市场的布局，积极规划长期发展蓝图，将好喝不贵的咖啡产品带到更多中国消费者身边，为消费者提供更多元的好咖啡选择。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。