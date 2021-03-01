低代码平台 ClickPaaS 宣布于 2020 年 12 月完成数千万美元 B 轮融资，本轮融资由 BAI 资本及 SIG 海纳亚洲联合领投，A+ 轮投资方明势资本与 A 轮投资方五源资本跟投。银橡资本担任本轮融资的独家财务顾问。

ClickPaaS 表示，本次所融资金主要用于加码产品研发、提升技术壁垒，完善生态合作伙伴体系，加速商业化进程，拓展海外市场。

ClickPaaS 在 2017 年成立于中国，依托完全自主研发的低代码开发平台，携手一众合作伙伴，广泛服务于工程基建、跨境物流、敏捷政务、金融创新等领域优质客户的数字化、智能化转型。

在 2020 年疫情压力下 ClickPaaS 业务依然实现超 100% 增长，同时已全面跑通国内大客户订阅制收费模式，已签项目中订阅费占比超 75%，通过 ISV 合作伙伴交付占比超 50%，交付周期缩短至 1-2 个月。在国际化方面，ClickPaaS 获得多家世界五百强客户认可，产品远出 45 个海外国家用户。

ClickPaaS 创始人兼 CEO 胡柏表示：“目前低代码赛道正进入白热化进程。回望 2020 年，新冠疫情的爆发，不仅让远程办公、视频会议、直播等数字化应用迅速得到普及应用，也让低代码、无代码开发平台迎来了特别关注。由于疫情的紧急性，很多政府部门或企业需要在两三周甚至一周、一两天内迅速开发一些应对疫情变化的复杂业务应用。用传统开发模式，这几乎是不可能完成的任务，但神奇的低代码、无代码平台让这一切变成可能。ClickPaaS 一方面正与海外低代码企业同台竞技，以此在赢得海外行业认可的同时更进一步推进国内市场。另一方面，除了与头部大客户合作，ClickPaaS 也在联合产品合作伙伴，通过为合作伙伴提供产品，从而将最终客户扩展到更多中小企业。

“授人以鱼、不如授人以渔”，ClickPaaS 希望在帮助更多企业用平台去搭建自己业务应用系统的同时，赋能客户及生态伙伴，帮助更多合作伙伴开拓新的业务增量。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。