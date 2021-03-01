微软今天宣布，侯阳博士将接替柯睿杰（Alain Crozier）担任微软大中华区董事长兼首席执行官，领导微软在大中华区的战略、销售和市场运营。

侯阳博士于 3 月 1 日正式履新，并将在 7 月 1 日前与柯睿杰并肩工作，以确保交接顺利完成。之后，侯阳博士将全面接管微软大中华区的领导工作。微软表示，至今年 7 月 1 日前，柯睿杰将继续负责微软大中华区的战略执行和业务绩效，并会在晚些时候公布他此后的任职计划。

微软亚洲区总裁 Ahmed Mazhari 表示：“我特别感谢柯睿杰在过去五年，带领微软在一个繁荣多样的市场中实现业务的转型和增长，不仅为公司构建了强大的领导团队，也成就了微软全球最多元化的销售与营销团队。他积极为团队谋发展、为员工谋福祉。尤其在疫情期间，他给了我们所有人极大的鼓舞。在他的带领下，微软大中华区团队屡获殊荣，其中微软中国大陆和中国香港两个团队，赢得了年度全球最佳子公司殊荣，而香港则更是连续两年蝉联桂冠。”

柯睿杰自 2016 年起担任微软大中华区董事长兼首席执行官，不断推动微软自身业务转型，将云服务打造成推进客户业务的引擎，帮助客户实现企业的数字化转型，以适应 “智能云和智能边缘” 的新时代需求。

侯阳博士生长于中国沈阳，曾先后获得北京大学物理学学士学位、美国密歇根大学电气工程博士学位。加入微软前，他曾先后在高通美国和中国公司工作八年有余，担任全球高级副总裁一职。在此之前，他在美国麦肯锡公司任职五年，领导技术事业部的工作。

Ahmed 表示：“侯阳是一位成功的创新变革型企业领袖，在科技行业的生态合作伙伴建设和本地市场战略洞察等方面，具有远见卓识。作为一位进取型的商业领袖，侯阳在商业运营、产品优化、销售，以及合作伙伴与客户关系等方面有着独道的成功经验。同时，他善于通过战略思考与高效执行的平衡，推动业务的大幅增长。我们非常高兴地看到在大中华地区能有这样的杰出领导者加入。我们相信，微软大中华区将会把握住未来高增长的机遇，持续发展。”