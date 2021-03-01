近日，无代码系统开发平台轻流完成数千万 A+ 轮融资，本轮融资由腾讯投资领投，老股东源码资本跟投。从 2015 年创立至今，历经近六年的发展，轻流已完成五轮近亿元融资。

轻流表示，本轮融资后将进一步加速扩大市场布局，强化产品与技术研发创新，并提升客户服务能力和专业水平，为客户提供更安全稳定的技术支撑。

随着近年来「低代码」市场规模的高速增长，催生了「无代码」这一新业态。虽然无代码开发是基于低代码行业发展拓展出来的，但是无代码的适用人群更广（除了 IT 人员之外，业务人员等其他各类有系统开发需求的人员也可以使用）。

轻流创始人、CEO 薄智元曾表示：由有代码到低代码的转变，是效率的提升；从低代码到无代码的转变，既是软件开发的公民化普及，更是一场可预期的变革。

2020 年 7 月，轻流首发 「无代码白皮书」，定义了无代码的概念和特点。2021 年 1 月，轻流官宣了十项新能力，其中就包括兼容「低代码」能力的轻流无代码开放平台，将实现更多深度整合集成的场景，不断加深自身的无边界能力。

轻流产品下一阶段的目标，是通过无代码技术覆盖更广阔的人群，并通过无代码平台之上的低代码开放平台能力为 IT 等专业人士赋能。

目前，轻流已服务超 20 万海内外企业、政府机关单位及学校，包括清华大学、卡特彼勒、超威集团、华润医药、上海交通大学、三只松鼠等；满足互联网、制造、零售、教育、工程建筑、金融、生活服务、娱乐传媒等数十个行业的管理系统需求；还包括企业资源管理、生产管理、项目管理、订单管理、客户关系管理、人事行政管理等近百个业务场景解决方案。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。