专注服务家居经销商的「货客蜂」已完成 2500 万美元 A 轮融资，由经纬中国、凯辉创新基金联合领投，云九资本、险峰长青跟投。据悉，本轮融资资金将主要用于加强供应链能力和发展经销商。

货客蜂是互联网家居电商「我在家」在 2020 年年初孵化的新品牌，面向家居行业经销商提供供应链和系统服务。我在家曾完成多轮融资，投资方还包括和玉资本、今日资本、金沙江创投等。我在家团队目前共有 90 多人，总部位于杭州。

此前货客蜂为独立运营状态，而本轮融资后，将与我在家正式合并，成立我在家家居新零售集团，赵启明任董事长，张羽任 CEO，卢昺昱任 COO。

我在家创始人兼董事长赵启明表示，之所以成立货客蜂，是因为看到了传统家居经销商的痛点：他们缺少线上运营能力，尤其当疫情发生时，暴露出抗风险能力较弱的问题。我在家在供应链、线上渠道、全链路零售系统等方面积累了 4 年，业务稳定发展，因此希望把这样的资源和能力开放给他们，并把我在家的品牌线下授权给门店使用。

货客蜂采取城市独家代理模式，门店面积在 1000-3000 平米左右，SKU 超过 10000 个，涉及 60 多个系列。目前品牌签约合作已超过 100 家门店，开业 60 多家，2020 年年销售额超 4 亿。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。