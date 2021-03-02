分析师郭明錤发布报告称，苹果可能会在 2023 年推出 7.5 英寸至 8 英寸的折叠屏 iPhone，前提是其能解决折叠移动装置的关键技术与量产问题。

郭明錤称，若开发顺利，苹果最快会在 2023 年下半年的高阶 iPhone 上采用屏下指纹、潜望式长焦相机、以及无打孔/浏海的真全面屏设计。另外，苹果有可能会在 2023 年上半年推出配备约 6 英寸 LCD 显示器、支持 Face ID、售价 600 美元以下的新机型，该机型将成为 iPhone 11 的后续产品（若 iPhone 11 在 2022 年结束生产），它与 iPhone 11 的最主要区别是支持 5G 与处理器升级。

郭明錤还对 2021 年与 2022 年的 iPhone 主要规格进行了预测。他指出，苹果不会在 2021 年上半年发布新款 iPhone SE 机型。2021 年款旗舰 iPhone 将与 iPhone 12 一样采用 4 机型配置且屏幕尺寸相同，而且并不会如传闻那般取消 Lightning 接口变身为无接口设计。得益于零部件采取节省空间设计，今年的新 iPhone 机型将配备较 iPhone 12 系列更大的电池。

至于 2022 年，郭明錤则表示新 iPhone SE 会在 2022 年上半年登场，其外观设计与大部分规格跟现有的 4.7 英寸 iPhone SE 相似，最大改变为支持 5G 与处理器升级。此外，他还认为 2022 年新款 iPhone 机种中，至少高阶机型将舍弃刘海屏设计并采用打孔屏设计。若生产良率够好，则有可能全部机型均采用打孔屏设计。

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