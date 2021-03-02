近日，移动机器人公司蓝芯科技宣布完成数千万元 A 轮融资，由蓝驰创投领投，老股东维思资本跟投，融资金额未披露。

蓝芯科技是一家专注于移动机器人深度视觉感知技术研发并实现商业应用的机器人公司，拥有从视觉传感器、视觉系统、机器人整机到行业解决方案的全链条产品矩阵；软件方面，拥有从机器人定位算法、避障算法、运动规划算法到机器人调度管理系统的全栈式技术能力。

全栈式技术能力让蓝芯科技拥有对整条产业链上下游的技术输出能力。以视觉传感器/系统为例，蓝芯科技自研的产品提供完整 SDK 和通用 TCP/IP 通讯接口，用户也可以根据自己的需求进行二次开发。

全链条产品矩阵让蓝芯科技拥有多种行业、多种场景的客户服务能力。以背负式搬运机器人为例，蓝芯科技将自研的视觉导航，自适应悬挂系统，智能调度系统组合在一起，可让机器人具备自主导航能力、复杂地形的适应能力和多机器人协同调度能力，客户无需改造场地且能实时查看任务进度。

全栈式、全链条的技术能力和产品矩阵让蓝芯科技可以针对客户需求和场景，做技术和产品的多种排列组合。目前，蓝芯科技的产品已在华为、东芝、富士康、中国商飞、伟星股份、柒牌等企业批量应用，覆盖 3C 电子、新能源、半导体、汽车零部件、工程机械、服装等行业。

蓝芯科技创始人兼 CEO 高勇博士认为，机器人与机器的本质区别在于，机器人具有强感知能力，而机器没有。未来机器人的核心竞争力一定是机器人感知技术，深度视觉会让机器人打破现有机器人的认知体系，赋予机器人对三维空间的感知能力和理解能力。

蓝芯科技表示，本轮融资完成后将在技术产品研发和市场开拓方面发力，优先在蓝芯科技自研自产的移动机器人上逐步普及移动机器人深度视觉系统，使蓝芯科技的整机产品跟同类公司在技术上作区隔，特别是在视觉感知层面。同时，在完整且先进的技术加持下，蓝芯科技将切入移动机器人新的细分领域，打造更为丰富的产品矩阵，进入更多市场，覆盖更多行业。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。