3 月 2 日，腾讯游戏旗下天美工作室群宣布，应邀加入联合国环境规划署发起的「玩游戏，救地球」联盟，并宣布一系列的自主贡献与承诺，与行业共同努力，通过游戏的力量提升公众环保认知，助力实现碳中和目标。

天美承诺将在未来 12 个月内，通过创造游戏内外的体验和教育，帮助超过 1.1 亿玩家更好地应对气候挑战。这一数字，相当于 2020 年整个「玩游戏，救地球」联盟环保活动覆盖的玩家总数。

天美将通过加入 “绿色游戏创意计划”（Green Game Jam initiative），和全球游戏公司一同寻找创新方法，就气候变化问题对玩家进行赋能。此外，天美还承诺持续探索如何减少自身的碳排放。

此次应邀加入的「玩游戏，救地球」联盟（Playing for the Planet Alliance），是由联合国环境规划署于 2019 年 9 月在联合国气候峰会上发起的，旨在支持游戏行业携手通过游戏的力量提升公众环保认知。联盟的其他成员包括索尼、微软、育碧、Supercell 和创梦天地等。天美是该联盟中第一家来自中国的游戏研发工作室。

腾讯公司副总裁、天美工作室群总裁姚晓光先生表示：“好的游戏可以对社会做出积极贡献。我们很高兴，作为游戏行业的一员，也能为人类应对气候挑战做出贡献。希望通过我们的承诺和行动，带动更多从业者进一步思考游戏的意义。这次的承诺只是一个开始，我们会深入思考如何发挥游戏的内在思维模式，将可持续发展的正向价值带给全球玩家。”

联合国环境规划署教育和青年部主管、「玩游戏，救地球」联盟发起人 Sam Barratt 先生表示：“游戏行业有能力触达地球上 1/3 的人口，拥有极高的影响力，吸引了全球数十亿人的目光。应对气候危机需要所有人的参与，我们为天美工作室群的积极承诺而倍感鼓舞。他们会发挥自己的创造力和规模优势，激励全球受众采取气候行动。”

此外，天美还承诺动员全球青年进行绿色游戏策划提案，激发青年创造力，培养下一代游戏人才的可持续发展意识。

通过 “天美俱乐部（TiMi Club）”，天美将面向全球游戏相关专业学生发起作品征集；青年作品将通过 “腾讯青年行” 平台，以及腾讯公司和联合国驻华系统共同开启的 “青年对话未来” 系列活动进行发布，向世界展示青年的声音和创意；通过 “米饭联盟” 的内容社区，天美将进一步激发更广大青年玩家的创意与个人影响力，共同为应对气候变化做出贡献。