腾讯今日正式发布首个软硬件全自研的多模态四足机器人——机器狗 Max。

据介绍，当前机器人（狗）移动能力研究，主要有足式和轮式两大主流方向。在复杂环境里，以足式为主，像足类动物一样可以跑、跳、翻越障碍，需要适应复杂的地形和环境。在城市里，接触的主要是平坦道路，这个时候可以滑行的轮式机器人就更有优势。

腾讯表示，机器狗 Max 是二者的结合，采用了腾讯 Robotics X 实验室原创自研的足轮融合方案，有腿又有轮。在不同的环境，它可以切换不同的形态模式。特殊的轮式结构，将机器狗轮式运动的速度提升数倍，最高可达 25km/h。

依托于腾讯自研的软硬件系统框架，机器狗 Max 可实现亚毫秒级力控，大大降低软硬件系统延迟。而且 Max 还延续了 “大狗狗”Jamoca 的鲁棒控制算法，让 Max 拥有发达的「小脑」和优秀的平衡能力。所以它还可以「跳得高，立得稳」。

Max 综合了 NLMPC（Nonlinear Model Predictive Control，非线性模型预测控制）算法、QP（Quadratic Programming）优化、柔顺控制算法，完成了从趴地状态到双轮站立的起摆、平衡抗扰、落地收腿控制。

Max 基于自研的鲁棒控制算法，实现平均计算耗时小于 0.3ms，拥有摔倒自行恢复的技能，即使遭受大冲击摔倒，也能自行恢复正常运行状态。

它的躯干采用镂空梁设计，腿部采用类肌肉的曲面造型，「线条感强、运动力足」。Max 实现了从四足到双足的站立、移动，能完成后空翻、摔倒自恢复等高难度动作，有较好的平衡能力，在移动稳定性和移动速度上做了很好的兼容。

腾讯表示，机器狗 Max 未来将有望在机器人巡逻、安保、救援等领域发挥作用，成为人类的智能伙伴和生活助手。

机器狗 Max 的动态演示 gif 可点此查看