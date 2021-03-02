全球二手时尚精品平台 Vestiaire Collective 今日宣布完成共 1.78 亿欧元新一轮融资，由法国精品集团开云（KER.PA）与美国投资公司老虎环球基金领投。现有股东 Vestiaire Collective 首席执行官 Max Bittner、法国国家投资银行（大型企业）、康泰纳仕集团 Conde Nast、法国欧瑞泽基金公司（Eurazeo Growth & Idinvest Venture）（RF.PA）、富达国际旗下基金、Korelya Capital（由 Naver 资助）（KRX:035420）、法国奢侈品技术投资基金（LTF & Cuir Invest）与 Vitruvian Partners 继续跟投。开云透过投资持有 Vestiaire Collective 5% 的股权并加入其董事会。

二手时尚版块在过去三年急速增长，甚至在新型冠状病毒疫情期间进一步增长。这主要受年轻消费者推动，因为年轻消费者对可持续发展的关注度提高，以及得益于社交购物和在线社区的增长趋势。据预测，人们衣橱内的二手单品数目将由 2021 年的 21% 上升到 2023 年的 27%；预计到 2025 年，整个二手时尚版块价值将超过 600 亿美元。

Vestiaire Collective 首席执行官 Maximilian Bittner 表示：“最新一轮融资肯定了 Vestiaire Collective 的卓越发展轨迹。Vestiaire Collective 成立于 2008 年金融危机期间，公司发展模式充分证明了其在充满挑战的条件下稳步发展的能力。二手版块整体正在急速增长，尤其受千禧一代与 Z 世代消费者的欢迎，并将塑造未来的零售格局。我们很高兴获得开云集团与老虎环球基金的注资，他们对 Vestiaire Collective 建立更可持续发展的时尚产业，并进一步扩大我们的全球社区至关重要。”

自创立以来，Vestiaire Collective 就以延长时尚产业产品的生命周期为使命。透过赋权 “时尚活动家” 社区推动深刻变革，支持促进循环经济的颠覆性发展。凭借其全球社区、时尚和可持续发展 DNA，以及平台累计获取的高度信任，Vestiaire Collective 在全球二手市场中占据着越来越大的市场份额。2020 年，Vestiaire Collective 的会员数量同比增长了 90%。

Vestiaire Collective 称其会利用本次融资进一步规划其科技和数据创新发展蓝图，在启动时尚行业战略变革的同时，加速实现循环经济。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。