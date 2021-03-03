近日，普米斯生物技术公司宣布完成新一轮逾亿美元融资。本轮融资由 IDG 资本、泛大西洋投资集团联合领投，昆仑资本、CPE、同创伟业等新投资人以及弘晖资本、拾玉资本、联新资本、华金投资等原有投资人共同出资完成。

普米斯生物技术公司成立于 201 8 年，现已建成一条包括单抗和双抗等共计超过 10 个国家一类生物新药的产品管线，治疗领域涵盖肿瘤和自身免疫疾病等。现有 2 个抗肿瘤双抗新药正在开展 I 期临床研究，第 3 个新药项目已于 2020 年底递交临床试验申请。

普米斯表示，将继续加大研发投入，预计至 2021 年底将有 5 个新药产品进入临床研究阶段。同时，普米斯也将积极寻求多方面战略合作，以期加快新药开发进程。

对于本轮融资，普米斯总裁刘晓林先生表示：“很高兴我们的努力得到了业内如 IDG 资本、泛大西洋投资集团等一流投资者的认可和支持，原有投资人继续的增持更是对公司发展的肯定。本轮融资资金将主要用于现有产品管线的持续开发和产业化生产基地的建设。未来我们将在各位投资人的大力支持下，全力推进产品管线开发，加强在全球肿瘤免疫药物市场的布局，为广大肿瘤患者带来亟需的创新治疗方案。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。