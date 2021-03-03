3 月 3 日，浙江佰辰医疗科技有限公司（简称 “佰辰医疗”）宣布完成 3 亿元人民币 C 轮融资，本轮融资由 CPE 领投，华盖资本、夏尔巴投资跟投，华兴资本担任独家财务顾问。

本轮融资创造了我国临床质谱领域单笔融资金额的最高纪录。融资金额将用于研发投入、持续完善核心技术产品线和硬件研发，进一步加快产品在医疗机构的落地部署及全面覆盖，加速布局精准医疗生态系统。

佰辰医疗成立于 2015 年，是国内首家以临床需求驱动、整合以质谱为核心的多平台技术和多组学数据、提供精准诊疗方案的创新型生物科技公司。该公司依托战略定位与执行能力整合仪器设备、试剂产品、检验服务、学术体系，构建了完整的临床诊疗生态。

佰辰医疗拥有国内领先的多组学研究平台，已自主研发妇幼健康、精神、内分泌、肿瘤四大领域的检验项目 300 余项，体外诊断试剂盒近 70 个，质谱及其相关前处理设备 5 款，同时申请并获得二十余项国家发明专利。截至目前，公司业务已遍布全国 20 多个省、市、自治区，与近千家医疗机构合作，为国内上百家三甲医院提供临床质谱平台一体化解决方案。

佰辰医疗创始人兼 CEO 高强博士表示：“精准医学和个性化治疗是未来医学发展的方向，而精准医学的基础就是精准诊断，结合分子、蛋白和代谢物从系统生物学的角度解决复杂的疾病问题是未来的趋势。佰辰医疗会以质谱为核心，整合多平台多组学的数据进行开发，不断推出满足临床需求的产品，增加服务网络的覆盖，持续提升产品和服务品质和客户体验。佰辰医疗立志成为精准医疗行业领导者，践行让生命更健康的公司使命。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。