扩博智能今日宣布已完成 Pre-B-4 轮融资，资金总额达 2 亿元人民币。本轮融资由三峡集团旗下专注科技版块投资的平台——三峡鑫泰领投，金浦资本、小苗朗程以及老股东中华开发资本、CDIB Partners 跟投。融资资金将继续用于研发投入以及中美欧等地新市场业务的拓展。

扩博智能成立于 2016 年，凭借计算机视觉算法，目前服务于两个垂直领域客户——针对快消行业内的品牌方与零售商，以及针对风电行业内的叶片制造商与风场主。

在零售领域，扩博的零售 BI 解决方案通过将零售场景内的产品布局与摆放情况转为可视化数据，帮助客户分析、追踪店内执行情况并做出趋于实时的商业决策，从而优化包括定价、产品投放和促销在内的市场策略。扩博智能已为零售巨头宝洁、可口可乐，以及零售商沃尔玛等客户提供服务，对超过 15 亿种货架上的产品进行自动化识别。

在风电行业，扩博的解决方案提供了基于无人机的叶片和塔筒自动化巡检和维修服务。该工作是风机运营和维护的重要组成部分，对于提升风机发电量有着十分重要的作用。截至 2020 年末，扩博智能已在全球范围内巡检了超过 14000 台风机，所服务的全球知名客户包括龙源中能、三峡、金风、西门子歌美飒、GE 可再生能源公司和莱茵集团等。

扩博智能创始人兼首席执行官严治庆表示：“非常感谢投资者对扩博智能的信任和厚爱，我为我们的产品与服务能取得如今的成绩感到自豪。短短四年多的时间，扩博智能已经在中、欧、美三大全球市场深耕零售与风电行业。扩博智能秉承 ‘将视觉转化为商业洞察’ 的战略目标，以软硬件技术实力与行业经验相结合，持续领跑业务。本轮成功融资将会对公司发展起到重要的推动作用，大大加速我们在各业务上的技术与产品研发，从而进军新地区市场并更好地服务当地客户。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。