专注软硬件视频会议整体解决方案的北京中创视讯科技有限公司（简称 “中创视讯”）完成新一轮融资，本轮融资由小米集团领投，顺为资本跟投，义柏资本担任独家财务顾问。此前，该公司曾获字节跳动旗下全资子公司战略投资。

中创视讯成立于 2016 年，是一家专注于云视频会议系统软硬件研发的高科技公司，主要依托自主算法和核心专利，形成从音视频到 API，超融合云平台到智能终端全线产品，为各行业政府和企业级客户提供视频会议和 “云视频+” 的完整解决方案。

该公司团队核心成员全部来自全球视频会议行业顶尖企业，创始人、CEO 宋清秀曾创办 Polycom 中国区总代理公司，拥有丰富的 ToB 企业管理和渠道资源及拓展经验。中创视讯汇集了业内顶尖的音视频算法专家，传输信令专家和软硬件专家，具备超 10 年以上全球音视频技术研发经验以及产品持续落地能力。

据 Frost & Sullivan 数据，近年来中国视频通信市场规模迅速扩大，于 2018 年达 670.6 亿元，其中视频融合占比 76.1%，为最主要的视频应用。中国的视频通信行业在 2019-2023 年，年均复合增长率达到 26.2%。2020 年，在疫情爆发的背景下，人们开启 “云办公”，企业服务公司纷纷开放远程协作服务。这个领域成为了大厂商和专业视频会议服务提供商争夺的焦点。

目前国内的视频会议厂商主要分为两类：一类是仅提供云视频会议的 SaaS 软件服务的公司，如 Zoom 和互联网巨头；另一类则是重会议即 “软件+硬件+服务 “，覆盖大 G 大 B 用户，要具备同时输出 SaaS 产品，PaaS 产品，云硬件产品和研发级服务的能力，如思科、华为、宝利通。区别于轻会议场景，重会议更侧重深耕产业互联网的不同复杂场景。也正因于此，重会议对视频软硬件系统品质、稳定性、安全性以及融合性提出了极高的要求。上述两者形成了市场分层，差异化的满足了市场上不同客群的需求。

宋清秀表示，在视频会议的革命全面到来，“线上经济” 浪潮席卷之际，创业公司机遇广阔，大有可为。一方面对于已达数百亿的存量市场，5G、国产化以及下沉市场需求凸显的三大宏观趋势创造了每年近百亿的硬件视频会议市场升级改造需求；另一方面，疫情促进云视频会议软件迅速在全民范围内普及，线下与线上相融合的完整解决方案是当前大 B 大 G 及中小 B 市场共同面临的最大痛点和价值洼地。

面对不同客户对于内外网、跨终端、跨厂商及跨平台的融合需求，中创视讯提供从底层技术到终端应用设备的完整解决方案，并针对大型政企客户推出了会议管理和控制系统，致力于为企业级客户提供最佳的视频会议体验。目前在政府、金融、能源、教育及军事等领域已落地多个标杆客户，包括国家统计局、中国人民银行、中国石油等。

中创视讯表示，未来一方面将继续在大型政企市场深耕；另一方面对于新崛起的中小企业及 C 端客户市场，云端 SaaS 会议的普及带来广泛的线下会议设备升级和线上线下融合需求，公司也将在小米和字节跳动两大巨头资源加持和生态伙伴带动效应下，提前进行产品研发和技术布局。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。