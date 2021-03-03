美妆品牌完美日记母公司逸仙电商日前宣布，将收购护肤品牌 Eve Lom。此交易卖方为 Manzanita Capital，后者将继续在该业务中保留少数股权，并与逸仙电商达成战略合作关系。该收购预计将在未来数周内完成。

Eve Lom 品牌由明星美容师 Eve Lom 女士于 1985 年在伦敦创立，并推出同名产品系列，秉持 “发光肌，从清洁开始” 的护肤理念。

逸仙电商创始人、董事会主席兼 CEO 黄锦峰表示：“我们诚挚欢迎全球知名的 Eve Lom 加入逸仙。Eve Lom 以其深厚的品牌根基以及高效的独家配方闻名，是深受消费者喜爱的护肤品牌之一。凭借洁颜霜等明星产品，品牌拥有着极高的消费者忠诚度，即使在新冠疫情期间，品牌也表现出了强劲的销售增长和盈利能力。我们非常期待充满激情的 Eve Lom 团队加入逸仙，他们拥有资深的国际化时尚美妆行业经验。逸仙将携手 Eve Lom 团队共同打造下一个时代具有全球影响力的美妆品牌。”

逸仙电商于 2016 年成立，去年 11 月登陆纽交所。该公司目前推出了 3 个彩妆及护肤品牌：完美日记、小奥汀及完子心选，并且收购了法国 Pierre Fabre 集团旗下高端美妆品牌 Galénic。