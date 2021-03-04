根据 Sensor Tower 公布的最新数据，2021 年 2 月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 合计吸金超过 22.4 亿美元，占全球 Top 100 手游发行商收入的 40.2%。本期共 34 家中国手游发行商入围全球手游发行商收入榜 Top 100。详细内容如下：

中国手游发行商收入 Top 30

2 月米哈游《原神》和《崩坏 3》收入分别环比上涨 6% 和 69%，使得发行商收入增长 10%，跻身全球手游发行商收入排行榜第 4 名，仅次于腾讯、网易和 Playrix。其中，《崩坏 3》在春节版本的带动下，2 月 5 日重回中国 iPhone 手游畅销榜第 8 名。

随着 S7 赛季开启，灵犀互娱《三国志·战略版》收入于 2 月 6 日创下新的记录，登顶中国 iPhone 手游畅销榜，发行商收入随之环比增长 32%。

三七互娱旗下多款游戏亦迎来强劲增长。其中，《Puzzles & Survival》和《江山美人》(日替わり内室) 收入分别环比增长 21% 和 13%。过去一年，三七互娱在海内外市场相继发行了《奇迹 MU》、《云上城之歌》、《Puzzles & Survival》和《荣耀大天使》等手游产品，本期发行商收入为去年同期的 3.3 倍。

悠星网络代理的《碧蓝档案》(ブルーアーカイブ) 于 2 月初登陆日本市场，成为发行商旗下继《碧蓝航线》、《明日方舟》和《雀魂》之后又一收入主力。悠星在日本手游发行商收入榜的排名相应上升至第 9 名，超越米哈游和 Niantic，成为仅次于网易的外国厂商。

得益于放置修仙手游《一念逍遥》卓越的市场表现，雷霆游戏收入环比激增 113%，跃升至榜单第 17 名。

友塔游戏旗下另一款黑道题材策略手游《大黑帮》(The Grand Mafia) 收入持续拉升，占本期发行商收入近 15%。目前该游戏收入前三的市场为美国、英国和德国，分别占 50.3%、8.2% 和 6.7%。

此外，入围全球收入 TOP100 的中国手游发行商包括 Six Waves、创酷互动、卓杭网络和紫龙游戏，共 34 家厂商。

中国 App Store 手游收入 Top 20

除了 1 月底上市的《一念逍遥》入围榜单前十，本期取得大幅增长的还有《光遇》。

随着梦想季和春节活动开启，2 月《光遇》在全球 App Store 和 Google Play 的收入创新高至 1760 万美元，是去年同期的 11.7 倍。中国是该游戏收入最高的市场，贡献了 70.8% 的收入，其次是日本和美国，分别占 14% 和 6.3%。