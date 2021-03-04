携程发布了 2020 年第四季度及全年未经审计的财务业绩。报告显示，携程第四季度净营收为 50 亿元人民币（约合 7.61 亿美元），同比下降 40%，环比下降 9%；归属于公司股东的净利润为 10 亿元人民币（约合 1.55 亿美元），相比之下去年同期归属于公司股东的净利润为 20 亿元人民币；不按照美国通用会计准则（non-GAAP）计算，2020 年第四季度归属于公司股东的净利润为 11 亿元人民币（约合 1.65 亿美元），相比之下去年同期归属于公司股东的净利润为 12 亿元人民币。

2020 年第四季度，携程的中国国内业务继续显示出强劲的复苏势头。中国国内机票业务第四季营收保持正增长；中国国内酒店 GMV 保持正增长，第四季度中高端国内酒店预订量的同比增幅达到两位数。

“2020 年是充满挑战的一年，但亦使我们变得更加强大，” 携程董事会执行主席梁建章先生表示。“在过去的一年中，我们不断地进行产品创新、提升服务质量并进一步加深了与行业伙伴的合作，我们的各个产品线都进一步获取了市场份额。短期，我们会继续从供应链、产品创新、内容以及质量和技术等方面深耕国内市场；与此同时，心怀全球的战略视野也将推动我们在疫情之后的长期可持续增长。”

“尽管面临了行业波动和季节性走弱，我们仍在第四季度取得了稳健的业绩，” 携程首席执行官孙洁女士表示。“很高兴看到我们的国内业务在第四季度以及 2021 年初期持续领先行业。得益于效益提升和严格的成本把控，我们全年 Non-GAAP 营运利润率达到 2％。中国国内市场的强劲复苏充分展现了旅游业的韧性。通过不断努力保持精简高效的运营，我们也为国际市场的复苏做好了充分准备。”

截至 2020 年 12 月 31 日，携程全年净营收为 183 亿元人民币（约合 28 亿美元），同比下降 49%。

携程 2020 年第四季度住宿预订营业收入为 22 亿元人民币（约合 3.44 亿美元），同比下降 24%。2020 年第四季度住宿预订营业收入环比下降 9%，主要受季节性因素影响。

截至 2020 年 12 月 31 日，携程全年住宿预订收入为 71 亿元人民币（约合 11 亿美元），同比下降 47%。2020 年住宿预订收入占总营收的 39%，而 2019 年为 38%。

携程 2020 年第四季度交通票务营业收入为 17 亿元人民币（约合 2.60 亿美元），同比下降 51%。2020 年第四季度交通票务营业收入环比下降 11%，主要受季节性因素影响。

截至 2020 年 12 月 31 日，携程全年交通票务营业收入为 71 亿元人民币（约合 11 亿美元），同比下降 49%。2020 年交通票务营业收入占总营收的 39%，2019 年同样为 39%。

携程 2020 年第四季度旅游度假业务营业收入为 2.62 亿元人民币（约合 4000 万美元），同比下降 67%。2020 年第四季度旅游度假业务营业收入环比下降 20%。

截至 2020 年 12 月 31 日，携程全年旅游度假业务营业收入为 12 亿元人民币（约合 1.90 亿美元），同比下降 73%。2020 年旅游度假业务收入占总营收的 7%，而 2019 年为 13%。