在互联网技术快速发展的今天，人们比以往任何时候都更加依赖数字化工具、服务和平台。虽然这些数字平台为我们的日常生活带来很大帮助，但同时也带来新的网络安全风险，尤其对于那些对数字化技术不熟悉的老年人而言。希望以下来自 Google 的实用技巧，能够帮助更多老年人实现安全上网。

1. 保护好您的在线帐户

创建强密码：尝试想一个容易记住的句子，提取各拼音或英文单词首字母，并在合适的地方区分大小写。如有可能，用数字或符号代替字母。

避免多个账户使用同一密码。

使用密码管理器来创建和存储强密码。

2. 谨慎共享信息

尽量避免在公共论坛或在线空间公开个人信息，例如您的全名和电子邮件地址。

不要轻易共享您的银行帐户信息、个人识别码（PIN）或密码，只有在您了解并直接访问过的可信网站上才可以输入这些信息。为尽可能保证安全，不要点击通过电子邮件或短信发送给您的银行或其他网站的链接，而应在您的地址栏中直接输入网址或通过搜索进入网站。

检查您在社交媒体上的共享设置，清楚您的设置是所有人可见、部分人可见、还是仅自己可见。

3. 识别并预防诈骗

请遵循以下三个黄金法则：

切勿着急 — 犯罪分子通常会通过制造紧张感来使您放松警惕。切勿着急，多提问，以免被骗。

仔细甄别 — 核实您收到的信息里的所有细节。如您收到不明来电请立即挂断，查询可能致电的银行、机构、组织，并直接与他们取得联系。

拒绝付款 — 可靠的个人或机构从不会要求当场付款。诈骗犯通常会引导您购买礼品卡 — 从而将诈骗伪装成送礼。如果您觉得某项交易很可疑，那么该交易很可能就是诈骗。

4. 以积极、有礼貌的态度进行网络交流

如果在网络交流中产生矛盾，请避免陷入互相攻击的恶性循环，而应通过积极的态度来改善对话氛围 — 如遇到攻击性或不当言论，请及时向平台举报。

如您遇到他人遭遇网络骚扰，请尝试与其取得联系并提供帮助。

如您遭遇网络骚扰，请在社交媒体平台或您使用的共享网站上找到以下功能：

1）屏蔽该对话或评论

2）屏蔽该用户

3）向社交媒体平台或审查员举报