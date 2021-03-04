近日，在 2021 MWC 上海期间，全球能源互联网研究院、中国南方电网、珠海格力、中国移动、中国联通、中国电信和华为等 5G 确定性网络产业联盟成员单位共同成立了 5G 确定性网络联合创新实验室，旨在夯实确定性网络能力，聚合边缘应用，支撑 5G 使能行业数字化转型快速落地。

5G 确定性网络产业联盟自成立以来，已拥有 100 多家成员单位，围绕工业互联网、能源互联网、智能交通、医疗互联网、多媒体、煤矿等行业，在产业共识推动、产业样板实践、产业生态合作上取得了丰硕的阶段性成果。本次成立的 5G 确定性网络联合创新实验室，将为行业转型提供一个打通终端、网络、应用的产业创新平台，打造 5G+ 工业互联网产业创新孵化基地，助力十四五新基建战略落地。

5G 确定性网络联合创新实验室将依托位于深圳、东莞、北京、广州、珠海等地的成员单位网络实验室和行业实验室，快速构筑端到端网络协同、网络及终端协同、网络及应用协同的需求研究和能力验证，跟进 3GPP R16、R17 等最新协议进展，结合网络切片、MEC、5G TSN、5G LAN 等关键技术，提供全面的确定性联接能力、联接增强能力、计算增强能力支撑，并为行业和企业提供强大的专家团队资源和丰富的测试经验支撑。

联合创新实验室将发挥端、边、管、云的 E2E 集成优势，通过联接+计算双轮技术驱动，聚合边缘应用，建设应用孵化基地，打造行业转型样板点，推进商业落地。同时，联合创新实验室将充分联合 EdgeGallery 开源社区力量，依托开源技术底座，联合产业力量，繁荣 MEC 行业应用。

联合创新实验室将构筑行业融合测评体系，开展确定性评测基线体系认证和联盟创新评测与认证，并通过和产业终端实验室、应用实验室以及行业重点实验室的外部合作，打造产业联合创新平台，积极参与国家十四五、新基建及地方重点产业政策项目，助力十四五战略落地。

华为云核心网营销工程部总裁马亮表示， “5G 确定性网络联合创新实验室的成立，为扎实推进 5G 确定性网络的逐步迭代、优化和落地提供了一扇新的窗口。欢迎更多的产业界头部企业加入 5G 确定性网络产业联盟和联合创新实验室，面向未来网络，加强交流合作，共赢产业未来。”