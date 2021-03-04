微软实验性应用程序项目 Garage 的最新成员登场：Group Transcribe 是一款让一（小）群人使用手机记录实时会议记录的 App。该应用目前推出了免费 iOS 版。

微软在博文中写道：「该应用程序以多设备形式来提供实时、高质量的转录和翻译，因此在面对面会议和对话中，用户可以表现得更出色，工作效率更高。」

Group Transcribe 是这么运作的：想参与会议的人都需要下载 App，一人开启转录后，可通过 5 个字母代码、二维码或通过与附近的蓝牙共享这三种方式邀请他人加入。之后，应用将开始记录小组对话，并记录谁在说什么。Group Transcribe 甚至还可以自动翻译所说的内容，并在转录过程中逐行显示结果。转录记录保存在应用内，你可以在会议后查看或共享。

微软建议与会者都应将手机放在「在触手可及的范围内」，以获得「最高质量的体验」。该公司在常见问题解答中表示，Group Transcribe 对参加转录的人数没有限制，但指出该应用最适合「最多四人的面对面会议」。

使用这款应用无需登陆微软账号，只要登记名称和首选语言即可。应用可以在转录、识别说话人过程中将数据发送到云端，以帮助改进微软的语音识别技术。当然，用户有选择是否开启选项的权利。另外，如果你要进行小组抄录，小组中的每个人都必须同意共享录音才行。