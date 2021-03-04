北京时间 3 月 4 日，趣头条（NASDAQ:QTT）正式发布 2020 年第四季度及全年财报。财报显示，2020 年趣头条总营业收入达 52.85 亿元，其中第四季度营业收入 13.02 亿元，环比增长 15.3%，超出市场预期。值得注意的是，趣头条迎来业绩拐点，非美国通用会计准则下，第四季度经营性利润达 4250 万元，实现上市以来的首次季度盈利。财报还公布了米读完成 1.1 亿美元 C 轮融资的消息。

2020 年，面对疫情和全球经济形势的不确定性，趣头条通过提升平台健康度，持续推进米读原创内容生态建设和 IP 孵化，不断优化经济模型，实现了年初定下的盈利目标和承诺。

趣头条董事长兼 CEO 谭思亮表示：“ 纵观全年，我们致力于为用户提供丰富有趣的内容，实现业务的可持续发展，并在第四季度取得了回报。2021 年我们将继续丰富内容生态，优化算法技术，推进用户及收入规模的强劲增长。同时，我们将强化对米读的投入和支持，在下半年实现米读用户和收入翻番的目标，继续保持在免费阅读领域的领军地位。”

米读获 1.1亿美元C轮融资，解锁商业变现新玩法

过去一年，米读在战略合作、内容生态、IP 孵化等方面都迈上了新台阶。作为免费网络文学市场的领跑者，米读在第四季度再次获得资本认可，完成了 1.1 亿美元 C 轮融资，这将为米读内容生态建设提供强力保障。这距离 2019 年 10 月米读完成了由 CMC 资本领投的 1 亿美元 B 轮融资刚好一年。

对免费阅读平台而言，行业的竞争已迈过抢夺流量的阶段，升级为优质内容的比拼。早在 2019 年，米读就发力原创内容生态建设，截至 2020 年第四季度，原创书籍总量同比增长 142.04%，优质作品显著增加，数十部原创小说进入其它头部在线阅读平台热销榜。

越来越多用户关注和喜欢米读的优质内容，2020 年米读全平台点赞数超百万的原创作品达 11 部，累计打赏次数超 80 万次，其中热门小说《大叔，乖乖宠我！》获近 10 万用户打赏，点赞数破 700 万，评论数近 200 万。

优质内容的持续产出，源于米读对作者的重视。米读为年轻作家设置上升通道，通过与作家村、作协等机构合作，为作者提供培训和服务，完善作家孵化体系，帮助新生作家成长。值得一提的是，原创作者通过辛勤耕耘，在米读也获得了丰厚的回报。《上门龙婿》作者洛长天 2020 年累积收入近 300 万元，《大叔，乖乖宠我！》作者夜幕初垂单本书籍累积稿费收入近 400 万元。

在持续产出优质内容的同时，米读还加强了对优质原创内容的充分挖掘。迄今为止，米读已将超 30 部原创小说孵化成 IP 短剧，并在全网取得了不错的反响和口碑。米读 IP 短剧的全网总播放量已突破 20 亿，粉丝总量超 1300 万，点赞超 5000 万，多部 IP 短剧单集播放量超 5000 万。

米读在 IP 短剧的商业化探索上，除付费点映外，还解锁了更多新玩法，最大程度释放 IP 价值。其中，短剧《我的契约男友》获王老吉独家冠名，单集播放量超 500 万；短剧《国民男神是女生》则充分发挥内容特性，将剧情场景与 DR 钻戒的品牌和产品深度融合，播放量达 1.16 亿，点赞近 330 万。

在数字阅读移动化的趋势下，在线阅读市场依然充满潜力。据艾瑞咨询的数据，2022 年网络文学用户规模超 5 亿人，市场规模预计达 453.9 亿元。米读再获资本加持后，将加大对原创内容的投入，在 IP 孵化上尝试泡面番、互动剧等多种形式，争取 2021 年日活跃用户和收入翻一番，巩固免费阅读行业的领先位置。

平台健康度持续提升，算法升级助力内容生态

在以米读为代表的长内容繁荣发展的同时，作为深耕新兴市场的移动内容平台，趣头条在短内容的建设上也不遗余力。

通过升级作者生产工具，优化 “流量加速卡”、增加作者 “自荐上榜” 等功能，趣头条 App 加强了对优质作者的流量倾斜。另一方面，趣头条推出 “秋实计划”，完善作者激励体系，通过签约保底助力千位专业创作者。 截至 2020 年 12 月底，趣头条 App 作者入驻量同比增加 49.76%，优质作者月收入平均提高 30%，在作者生态建设上卓有成效。

同时，为进一步增加优质内容产量，趣头条 App 持续推出 “换季衣食住行全攻略”“说出你的情感故事”“三农趣生活” 等活动，激发作者创作热情，生产优质内容，满足了新兴市场用户对情感、生活、三农等内容的需求。

此外，趣头条在 AI 技术上也持续探索和创新，通过在内容推荐和分发上的深入攻坚，全面赋能各业务线。本季度趣头条 App 时效性内容占比环比提升 50%，用户热点内容阅读 UV 环比提升 20%，用户对趣头条 App 和米读的满意度同比上升 22.7%。

提升用户体验的同时，2020 年趣头条自研的 AI 算法技术方案达到业内领先水平，不仅满足公司机器学习的需求，还实现降本增效的目的，公司综合运营成本同比降低 12.05%，平台健康度显著提升。

积极践行企业社会责任，开启高速发展新征程

释放商业价值的同时，趣头条不忘积极践行企业社会责任，助力脱贫攻坚。2020 年，趣头条启动 “趣助农” 计划，充分发挥内容平台的优势，让更多用户参与到公益助农活动中，为贫困县的特产销售、文化传承、旅游发展等提供帮助。

疫情之后，趣头条推出了湖北农产品推广月，通过图文、视频、直播等呈现湖北农副产品的生产、流通和销售场景，解决产品待销问题。2020 年 5 月，趣头条推出 “佳核万事兴” 项目，通过 “趣种菜” 小游戏和电商带货等创新模式，助力云南省楚雄州武定县核桃销售，为当地果农拓宽销路，提高收入。7 月，趣头条又发起 “暖流行动”，用平台流量资源扶持公益广告、宣传公益项目，持续传播正能量，实现了多项公益创新，并在人民日报社主办的 2020 中国品牌论坛上入选 “精准扶贫优秀案例”。

随着移动互联网的发展和智能手机的普及，新冠疫情影响下，手机在日常生活的使用需求逐渐增大，但全国近 1.4 亿使用智能手机的老年人与互联网仍存在巨大的数字鸿沟。自成立以来，趣头条不仅用广场舞、健康、养生、三农等丰富有趣的特色内容充实老年生活，还在 2020 年重阳节发布《老年人互联网生活报告》和 “断网一小时” 倡议，倡导全社会关注老年人，呼吁社会各界呵护老年人身心健康。2021 年，趣头条将继续围绕老年人推进一系列正能量行动，助力老年人跨越数字鸿沟，乐享数字生活。

作为一家年轻的互联网公司，趣头条持续关注新兴市场用户，面对趋于饱和的互联网市场和强大的竞争对手，趣头条已淬炼出强大的组织战斗能力，2021 年，趣头条将开启高速发展的新征程。