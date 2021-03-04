到了春季，得赶紧推出新品迎合市场的需求。真我 GT 是 realme 为年轻人打造的全新性能旗舰产品，显然是寄予了征战市场，赢得用户的希望。其采用了骁龙 888 芯片组，屏幕方面，搭载了 6.43 英寸 120Hz 三星 Super AMOLED 显示屏。120Hz 的超高刷新率，360Hz 的触控采用率，同时支持 4096 级亮度调节。

续航上，realme 真我 GT 标配 65W 智慧闪充，35 分钟可将 4500mAh 大容量电池充至 100%。系统方面，全新的 realme UI 2.0 在系统的个性化、流畅性和安全性上都进行了全面的功能升级; 其次，真我 GT 通过了权威机构泰尔实验室的五级抗老化认证，这意味着经过 36 个月之后，真我 GT 依旧能运行流畅，堪称马拉松式耐力。

影像方面，真我 GT 配备 6400 万索尼广角三摄，分别为广角主摄、超广角镜头、微距镜头。得益于底层算法全面升级，真我 GT 的人像风格、夜景视频拍摄体验提升显著。强大的 AI 算法能够模拟专业的拍摄流程，创意大片一键即出。

realme 真我 GT 各版本起售价分别为：8GB+128GB 2799 元，12GB+256GB 3299 元。真我 GT 战神特别版为 12GB+256GB 版本，起售价为 3299 元，成为同价位段性能最强的 888 旗舰。

根据 Counterpoint 数据显示，realme 2020 年全球手机出货量累计超过了 4240 万台，全球逆势增长 65%，是全球唯一增长超过 60% 的品牌。realme 方面称，下一步，realme 将把中高端产品线作为品牌发展的关键举措。