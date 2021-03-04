根据 Strategy Analytics 发布的研究报告，尽管新冠疫情引发了市场严峻挑战，但 2020 年全球智能音箱销量达到了创纪录的水平。2020 年第四季度，智能屏幕占智能音箱市场总量的 26％，高于 2019 年第四季度的 22％。报告称，不同尺寸和价格点的型号的可用性不断增长，推动了智能屏幕的强劲增长。

报告显示，受 Prime Day 的延期和强劲的季节性需求推动，亚马逊 Echo 音箱在连续两个季度销量下降之后在 2020 年第四季度恢复增长，推动亚马逊以 28.3％ 的市场份额引领总的智能音箱市场。Google 以 22.6％ 的市场份额排名第二，但其出货量与去年相比略有下降。上一季度，百度和阿里巴巴都实现了两位数增长。苹果在该季度表现出色——在 11 月推出了售价 99 美元的 HomePod Mini 之后，其全球出货量同比增长了 74％。苹果的市场份额在 2020 年第四季度达到了创纪录的 7.8％，比上一年增长了 3.1％。

Strategy Analytics 智能音箱和屏幕总监 David Watkins 指出，「尽管 2020 年智能音箱厂商都面临着艰难挑战，但总的市场表现良好。延期的 Prime Day 购物活动推动了年底需求的增长，如果不是因为元器件供应短缺，市场的情况将会更好。随着全球电子元器件短缺的持续，预计到 2021 年初库存将保持紧张。假设智能音箱制造商能够度过难关，那么中国的持续复苏以及智能音箱在欧洲、亚洲和拉丁美洲等渗透率较低的市场将拥有高增长机会，这将为他们在 2021 年提供坚实的增长平台。”