正式发布了 vivo S9 系列新品——vivo S9 及 vivo S9e。作为新一代 5G 轻薄自拍旗舰，vivoS9 继续突破与大胆创新，带来九色渐变的超薄机身以及极夜场景下的优秀自拍体验。vivoS 系列的王牌资产 “5 重超质感美颜” 也改变底层算法，向美颜效果更立体和更自然的 3D 建模算法演进。5G 轻薄自拍旗舰 vivoS9 在 3 月 3 日正式开启预售，vivoS9e 将于 3 月 22 日预售。

vivo S9 采用的是一块 6.44 英寸 AMOLED 全面屏，支持 90Hz 高刷以及 180Hz 触控采样率，同时还支持 HDR10+。机身为直边中框设计，镜面航空铝材质，机身厚度为 7.35mm，重量为 173g，这应该是目前最轻薄的 5G 手机了。vivo S9 还内置屏下指纹，熄屏状态下解锁速度为 0.38 秒，亮屏状态解锁仅需 0.32 秒。

vivo S9 前置采用 4400 万像素 AF 主摄+800 万像素的前置超广角人像镜头的组合，广角范围可达 105°，无论主摄还是广角镜头，人脸拍摄都更加清晰。

后置方面，vivoS9 延续了前代 6400 万像素主摄镜头、800 万像素超广角镜头以及 200 万像素微距镜头的搭配方案，新增 OIS 光学防抖。相较前代手持拍摄更为稳定，画面不易模糊，拍摄夜景时可延长曝光时间，配合 vivo 自研黑光夜视算法，让夜景拍摄在极夜的情况下做到拍摄更快，噪点能力明显提升后的夜景画面更纯净，获得更佳的影调和画面。