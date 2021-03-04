德国航空初创公司 Volocopter 宣布签署其 D 轮融资，筹得 2 亿欧元的额外资金。 Volocopter 已累计筹资 3.22 亿欧元。这笔资金将用于让 VoloCity 城市电动空中的士获得认证，并加速开通其第一条商业航线。

Volocopter 旨在为全球各大城市提供新的可持续交通解决方案，目前进入最后攻坚阶段。该公司未来的服务范围广泛，包括可将乘客直接、安全地运送到目的地的电动自动空中的士，以及使用公司的 VoloDrone 进行的货物运输。

Volocopter 拥有 10 年开发经验，是第一家、也是唯一一家获得欧盟航空安全局（EPA）设计机构审批（DOA）的电动垂直起飞（eVTOL）公司，预计将在未来两年内开通首条商用的空中的士航线。

Volocopter 首席执行官 Florian Reuter 表示：“Volocopter 领先于整个 UAM 行业；并且，我们所取得的成就足以证明这一点。 没有任何其他电动空中的士公司像 Volocopter 这样在全球各大城市中进行过如此多的飞行，并获得了完全的监管批准。我们的 VoloCity 是第五代 Volocopter 飞机，拥有强大的性能与潜力，并即将成为各大城市首款经认证的电动空中的士。Volocopter 已经建立了必要的广泛合作伙伴关系，以建立 LAPIM 生态系统，将公司和行业推进到商业运营阶段。我们被称为 UAM 先锋可谓实至名归，我们希望继续保留这个称号。”

通过开发完整的生态系统，Volocopter 打通所有重要环节，推动整个行业起步，为 UAM 市场提供了一个整体发展策略。其中包括多用途飞机（VoloCity 和 VoloDrone）、物理和数字基础设施（VoloPort 和 VoloIQ）以及与各领域的全球领导者进行广泛合作。

Volocopter 的新投资者包括由以下公司托管的基金：BlackRock 、全球基础设施公司 Atlantia S.p.A.、Avala Capital、移动技术巨头 Continental AG、专注于全球技术的投资基金 Jericho Capital、 全球技术和商业解决方案提供商 NTT（通过其风险投资公司进行投资）、Tokyo Century、一家日本领先的租赁公司、领先家族办公室等。所有现有投资者，包括 Geely、Daimler、DB Schenker、Intel Capital、btov Partners、Team Europe 和 Klocke Holding 等也都参加了此轮融资。

近年来，Volocopter 在赫尔辛基、 斯图加特、迪拜和新加坡的滨海湾进行了几次具有里程碑意义的飞行。虽然第一条航线尚未公布，但公司已承诺在新加坡和巴黎建立空中的士服务，并计划在美国、亚洲和欧洲开发更多航线。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。