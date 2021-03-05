多年以来，Alphabet 一直在尝试实验性项目，包括水下摄像头系统，目标是维护海洋维持生命和帮助人类持续发展的能力，等等。而现在，该公司旗下 X 部门正在研究一种可以带给人类超级听力的设备。根据 Busines Insider 的报道，代号为「Wolverine」的项目正在通过内置传感器的硬件来探索听力的未来。

研究小组成员说，他们目前正在设法弄清如何在拥挤的房间中隔离人们的声音，或在周围有很多人讲话时，让人们更容易专注于一个人的对话。

团队已经对设备迭代多次，包括覆盖整个耳朵的设备和从耳朵上方伸出的设备。据 Busines Insider 称，这些迭代产品体积很大，是因为团队将多个麦克风整合进其中，更新后的版本则小很多。来自听力技术公司的成员加入了团队，包括 Starkey 听力技术公司和 Eargo 公司的人才。

报道指出，Wolverine 团队设法通过一种「声音分离引擎」来隔离声音，该引擎可适应佩戴者的环境。该团队不仅专注于一种设备或某种用例，而是寻求通过多种设备和型号打造成功的业务。因此，如果他们最终达成目标的话，我们应该就能戴上 Google 品牌助听器，获得超出常人的听力了。