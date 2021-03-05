法国体育用品集团迪卡侬（DECATHLON）宣布，与阿里巴巴集团旗下云计算和人工智能公司阿里云（Alibaba Cloud）签署大中华区合作协议，以云和数据解决方案，加码体育新零售构建。2021 年起，双方将在云计算、互联网、人工智能以及企业服务方面持续部署合作，加速迪卡侬在华体育生态圈布局和智能商业数字化转型。

迪卡侬首席技术官陈颖弘表示：“选择阿里云作为新的技术合作伙伴，对迪卡侬来说具有重要意义。这是集团首次与国产云开放合作，也是全球范围内首次实现云服务属地化，它将支持迪卡侬全产业链智能开发的高速更新迭代，实现在地化蜕变。双方将首先聚焦物流和电商生态系统，高度整合资源，迪卡侬全球化的全产业链经验与阿里云基于中国本土的经济、技术洞察相结合，以技术赋能新零售体验，在新消费时代为大众用户带来领先的数字化解决方案。”

阿里云智能国际业务总裁袁千说：“通过此次合作，我们希望凭借阿里云的领先技术、实践经验和生态力量，更好地帮助迪卡侬在中国加快数字化转型步伐。中国在消费领域处于全球数字化的最前沿，在国内拥有最佳实践的阿里云，与迪卡侬全球最丰富的体育生态相结合，既会提升广大消费者的体验，也将为行业探索数字化转型的新可能。”