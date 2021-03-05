国内专注于微创治疗产品研制与生产的医疗器械科技企业方润医疗（Forerunner Medical）宣布完成逾亿元人民币 B+ 轮融资。本次融资由杏泽资本领投，千骥资本、道彤投资等跟投，华兴资本担任本次交易的独家财务顾问。

方润医疗表示，本轮资金将主要用于围绕公司现有运动医学、微创治疗介入设备在研产品的开发；已上市射频消融及耗材现有产品线的市场推广及商业化；以及为后续搭建多类型临床应用的平台型医疗器械公司战略规划进行管线和资产并购及战略合作，为临床治疗提供更多的整体解决方案。

方润医疗成立于 2009 年，专注于运动医学、脊柱微创、肿瘤消融及耳鼻喉等潜力巨大的微创治疗蓝海市场。该公司产品目前获得 CFDA 注册 13 项，已申请国家专利 60 多项，并获得 TÜV 产品认证及 ISO 13485 质量体系认证；多个领域应用的等离子系统、射频消融系统和植入物产品均已获得 CE 认证。2016 年，方润医疗全资收购了国内肿瘤介入治疗的射频消融术的先行者迈德医疗，拥有了等离子消融和射频消融两大核心技术。

方润医疗从创立之初就立足于国际市场的定位，促使其在加强产品研发和知识产权全球布局的同时，也形成与国际医疗器械龙头多年的长期合作。美敦力对公司高度看好，作为战略股东为公司发展提供长期资源和渠道合作；公司与泰尔茂（TERUMO）建立了海外销售战略合作，借助其强大的全球销售渠道，迅速打开海外发达国家市场。

关于本次融资，方润医疗创始人、董事长秦杰先生表示：“股东对方润的支持和信任是方润前进的动力，在目前国家鼓励本土医疗器械企业创新发展政策的支持下，方润目前正处在一个快速发展的时期，我们期望随着公司团队的扩大，借助过去十多年公司在技术经验和平台建设上经验的积累，可以在运动医学领域布局多样化产品，满足更多类型的临床需求，我们近期目标是能成为中国运动医学领域有源器械技术最强，整体解决方案最完整的平台型企业。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。