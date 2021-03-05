本文来源：人民日报客户端
3 月 5 日，李克强总理作政府工作报告，要点如下：
一、去年工作回顾
- 疫情防控取得重大战略成果
- 在全球主要经济体中唯一实现经济正增长
- 全年国内生产总值增长 2.3%
- 为市场主体减负超过 2.6 万亿元
- 城镇新增就业 1186 万人
- 年初剩余的 551 万农村贫困人口全部脱贫、52 个贫困县全部摘帽
- 国内疫情防控仍有薄弱环节，经济恢复基础尚不牢固
二、“十四五” 主要目标
- 经济运行保持在合理区间
- 常住人口城镇化率提高到 65%
- 人均预期寿命再提高 1 岁
- 城镇调查失业率控制在 5.5% 以内
- 基本养老保险参保率提高到 95%
三、今年主要目标
- 国内生产总值增长 6% 以上
- 城镇新增就业 1100 万人以上
- 居民消费价格涨幅 3% 左右
- 单位国内生产总值能耗降低 3% 左右
- 粮食产量保持在 1.3 万亿斤以上
四、今年部分重点工作
- 财政：今年赤字率拟按 3.2% 左右安排
- 减税：将小规模纳税人增值税起征点从月销售额 10 万元提高到 15 万元
- 降费：中小企业宽带和专线平均资费再降 10%
- 消费：稳定增加汽车、家电等大宗消费
- 创新：以 “十年磨一剑” 精神在关键核心领域实现重大突破
- 乡村振兴：做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
- 开放：推动区域全面经济伙伴关系协定尽早生效实施、中欧投资协定签署
- 环保：北方地区清洁取暖率达到 70%
- 教育：在教育公平上迈出更大步伐
- 医保：居民医保和基本公共卫生服务经费人均财政补助标准分别再增加 30 元和 5 元
- 住房：解决好大城市住房突出问题。规范发展长租房市场，降低租赁住房税费负担
- 文体：精心筹办北京冬奥会、冬残奥会
- 港澳台：完善特别行政区同宪法和基本法实施相关的制度和机制