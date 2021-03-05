近日，轻舟智航宣布获得数千万美元 A1 轮融资，投资方未披露。轻舟智航部署的龙舟 ONE（又称轻舟无人小巴）已在多个城市落地，是目前布局城市最多的公开道路无人公交项目，本轮融资将用于持续打造自动驾驶的 “自动化生产超级工厂”。

龙舟 ONE 已在苏州、深圳、武汉等多个城市落地，并在苏州启动全国首个常态化运营的 5G 无人公交项目，在深圳推出全国首张无人公交月卡，今年还将推出全国首个无人驾驶共享网约巴士。

龙舟系列无人巴士，主要应用于地铁接驳专线、微循环公交、共享网约巴士、快速路公交、园区通勤摆渡、景区观光游览等一系列场景。轻舟智航采用 “高峰微循环+平峰网约” 的运营模式，解决传统公交在平峰期空载率高的问题，打破无人小巴与无人出租车的边界，以更宽敞的空间、更绿色共享的方式为人们提供出行服务。未来，轻舟智航还将推动其无人驾驶方案在更多智慧城市场景中落地。

轻舟智航的核心技术包括大规模智能仿真系统、可自主学习决策规划框架和多传感器融合和时序融合方案等。

轻舟智航创始人于骞认为，无人驾驶是万亿级的超长期大赛道，长期来看在于人才、数据及资金的运用效率之争；如何结合场景进行有效的商业化落地是现阶段的重点方向，先进的技术路径及正确的系统性打法将是长期致胜的关键。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。