新加坡美妆微商平台 Raena 近日宣布，获得 900 万美元 A 轮融资。本轮融资由 Alpha Wave Incubation Alpha JWC Ventures 联合领投，AC Ventures Raena 现有投资者 BeenextBeenos Strive 参投。

据了解，这笔资金将用于扩大其团队规模，在未来三个月内将目前的 15 名团队成员扩张至 100 人。同时，Raena 也表示将会与更多的全球美妆护肤品牌展开合作，帮助它们进入印尼市场并向其他东南亚地区发展。

RaenaSreejita DebGuo Xing Lim2019 年联合创立，并在同年获得了由 Beenext 领投的 182 万美元种子轮融资。Raena 在成立之初主打帮助网红达人开拓自身的美妆电商品牌，为其提供产品开发等一系列的帮助。

随后，Raena 发现，美妆品牌往往会热衷于进入印尼等新兴市场，但其分销合作伙伴却会非常有限。另一方面，ShopeeInstagramWhatsApp 的不断火热也使得 C2C 模式变得更加便捷，同时这些平台上也承载了大量的微商需求。因此，该公司在去年决定将业务范围拓展至微商经营模式，使得微商群体可以通过 Raena 的平台从其合作品牌/生产商处采购产品，继而在社交平台上进行产品的最后销售。

目前，Raena 在印尼和马来西亚共计拥有超过 1500 名微商用户，合作品牌达 50 多家，其产品内容主要为来自日韩地区的护肤及美妆品牌。Raena 指出，仅印尼而言，这里预计就存在着至少 200 亿美元的微商市场规模。而得益于良好的迎合了市场需求，Raena 的收入在 20201 月至 202012 月期间增长了 50 倍，平台的半年卖家留存率达 60% 以上。

Alpha JWC Ventures 联合创始人及普通合伙人 Chandra Tjan 认为，Raena 为想要进入该地区的美妆品牌和当地的创业群体开辟了广阔的市场。随着印尼以及东南亚地区中产阶级规模的增长，这一市场的发展空间也将不断随之扩大。“在创始团队的专业洞察和我们的支持下，我们相信 Raena 能够成长为该地区美妆领域的主导者。”

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