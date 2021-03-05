新加坡美妆微商平台 Raena 近日宣布，获得 900 万美元 A 轮融资。本轮融资由 Alpha Wave Incubation 和 Alpha JWC Ventures 联合领投，AC Ventures 及 Raena 现有投资者 Beenext、Beenos 和 Strive 参投。

据了解，这笔资金将用于扩大其团队规模，在未来三个月内将目前的 15 名团队成员扩张至 100 人。同时，Raena 也表示将会与更多的全球美妆护肤品牌展开合作，帮助它们进入印尼市场并向其他东南亚地区发展。

Raena 由 Sreejita Deb 和 Guo Xing Lim 于 2019 年联合创立，并在同年获得了由 Beenext 领投的 182 万美元种子轮融资。Raena 在成立之初主打帮助网红达人开拓自身的美妆电商品牌，为其提供产品开发等一系列的帮助。

随后，Raena 发现，美妆品牌往往会热衷于进入印尼等新兴市场，但其分销合作伙伴却会非常有限。另一方面，Shopee、Instagram、WhatsApp 的不断火热也使得 C2C 模式变得更加便捷，同时这些平台上也承载了大量的微商需求。因此，该公司在去年决定将业务范围拓展至微商经营模式，使得微商群体可以通过 Raena 的平台从其合作品牌/生产商处采购产品，继而在社交平台上进行产品的最后销售。

目前，Raena 在印尼和马来西亚共计拥有超过 1500 名微商用户，合作品牌达 50 多家，其产品内容主要为来自日韩地区的护肤及美妆品牌。Raena 指出，仅印尼而言，这里预计就存在着至少 200 亿美元的微商市场规模。而得益于良好的迎合了市场需求，Raena 的收入在 2020 年 1 月至 2020 年 12 月期间增长了 50 倍，平台的半年卖家留存率达 60% 以上。

Alpha JWC Ventures 联合创始人及普通合伙人 Chandra Tjan 认为，Raena 为想要进入该地区的美妆品牌和当地的创业群体开辟了广阔的市场。随着印尼以及东南亚地区中产阶级规模的增长，这一市场的发展空间也将不断随之扩大。“在创始团队的专业洞察和我们的支持下，我们相信 Raena 能够成长为该地区美妆领域的主导者。”