想要在新的一年继续争夺市场，就得在开春的时候把新机准备好，这是 realme 也熟知的道理。而新的 realme GT 就是他们给出的新产品，依然秉承了一贯的越级特性，对于年轻人来说，是个可信赖的选择。

在外观上，依然是熟悉的家族设计风格。正面是一块 6.43 英寸 Super AMOLED 材质全面屏，分辨率是 2400 x 1080，可以满足大部分的视频和游戏需求。同时，刷新率达到了 120Hz。此外，真我 GT 适配主流游戏的高帧率模式，对于热衷于游戏的玩家来说，是个不错的加持。

真我 GT 支持高达 360Hz 的触控采样率，触控响应时间仅为 2.78ms，同时在游戏中支持 5 档触控灵敏度调节，可以快速响应操作。可惜的是，这次的前置摄像头只有一个，不过达到了 1600 万像素。为了照顾视觉体验，真我 GT 可以智能检测手机正面和背面光线，实时为你感知周围亮度，自动调节到眼睛最舒服的亮度，具备 4096 级的细腻调节。其采用了汇顶新一代光学屏下指纹模组，支持安全滤光片，让投射光线从绿色升级至全谱白，提升监测识别维度。

真我 GT 依然配备了 3.5mm 耳机孔，其它物理按键的分布则和前代机型没什么两样。在背部，我们可以看到三个镜头组，包括了主摄：6400 万像素；广角：800 万像素；微距：200 万像素，同时还有一个补光灯，这样子的组合设计为其夜光拍摄奠定了硬件基础。背壳涂装依然迎合了年轻人的需求，同时为了打造话题性，还有战神特别版的推出，采用内中框与后盖一体成型工艺，素皮拼接工艺也很不错。外壳使用了 3D 玻璃材质，抗摔、耐刮花、环保、更轻薄，更昂贵，抗指纹工艺，膜片工艺采用 PET+多色胶印+UV 纹理转印（光学级纹理模具）+溅射镀膜+丝印油墨，很有诚意。在材料方面，realme 在真我 GT 上首次在使用了钢铜复合内部结构，选材更优，导热效果更好，散热也较快。

硬件配置方面，采用了当下的当红处理器，高通骁龙 888 芯片组。5nm 先进制程工艺和 Cortex X1 超级大核加持，骁龙 888 为真我 GT 带来了最强悍的动力输出，与满血版 LPDDR5+UFS 3.1 组合最后，在性能表现上有了挥霍的硬件资本。此外，为了使用的便利性，还加入了 NFC 模块，支持门禁、公交卡、手机支付、入住酒店等应用。

充电方面，真我 GT 选择了 “4500mAh+65W” 最佳平衡方案，保证基本续航的同时，提供 35 分钟充至 100% 的 65W 高效充电速度，同时，还将厚度控制在了 8.4mm，重量仅 186g。这样，用这款机子就不会有过多的充电焦虑。

相机方面。前置采用 1600 万像素超清主摄，支持人像超级夜景，即使是在极暗环境下自拍，依然清晰明亮。后置方面，6400 万索尼超清主摄——搭载 Sony IMX682 传感器，1/1.73 英寸，等效焦段 26mm，通过像素四合一技术，单像素可达到 1.6μm。800 万像素超广角镜头——119°超广角，取景范围是普通广角镜头的 4 倍，单像素可达到 1.12μm，并且采用了 DLDC 双重防畸变引擎，广阔画面不变形。真我 GT 支持新一代 Pure Raw 夜景算法，AI 自动去坏点，AI 降噪，支持手持夜景、极暗夜景、专业夜景多种拍摄模式。

从实拍效果来看，夜间的成像质量还是很高的。在夜间极低的光线环境下，能够捕捉到清晰的建筑物轮廓。对于一些复杂的荧光和霓虹灯的表现，渲染的比较到位，夜景模式下可以获得不错的成片质量。对于暗夜环境下的静物拍摄，也能够比较好的定焦和表现细节。在专业拍摄情况下，还可以手动对焦近处和远处的不同景物，获得不一样的虚化效果，得到一定的场景创作愉悦感。

系统方面，采用了最新的 realme UI2.0，将为首批真我 GT 用户额外提供 120GB 的云空间福利，免费使用 6 个月。从系统的操控方面，我们可以感受到简约和流畅的细节。在 GT 模式下，系统性能全面释放，直接会开启 120Hz 高刷，体验满帧运行的快感；全场景高性能模式运行后，可以一键提高核心运行频率，应用加载，多任务切换响应更快。

总体来说，这是款值得年轻人考虑的高性能机型。价格也落的比较实在，满血骁龙 888+LPDDR5+UFS3.1 的组合，2799 元起跳，会是年轻人的一个极佳选择。