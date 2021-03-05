近日，顺丰旗下的大型无人机公司丰鸟科技宣布完成 A 轮融资。本轮融资由重庆两江航投集团和国投招商联合投资。此次融资完成后，顺丰仍为丰鸟科技控股股东。

丰鸟科技于 2017 年成立，是顺丰旗下大型无人机技术和服务提供商。该公司致力于以智能航空技术，为行业提供更高效、可靠的运输服务。

通过研发和引入业载 150 公斤-3 吨的大型无人机，基于航空运行经验和能力，建立大型无人机运行所需要的生态和能力，实现与顺丰航空物流网络干支对接，帮助顺丰构建 “干线大型有人运输机+支线大型无人机+末端小型无人机” 的三段式航空运输网络，完成对三线及以下城市的航空网络覆盖，实现 36 小时快递通达全国。

丰鸟科技在承接顺丰等公司快递业务的同时，也为高端优质农产品、JIT 供应链、政府应急救灾、紧急医疗援助等提供安全、可靠、经济的航空运输服务；在致力打造开放性的运输运营平台的同时，也坚持不懈地利用自身强大的研发能力及丰富的运行经验为行业提供多样化的智能航空科技产品。

在整机布局方面，丰鸟科技率先实现了吨级大型无人机的首飞并持续提升无人机的安全性，基于不同场景运用下的其他机型也会陆续亮相。在航线资源方面，丰鸟科技已经获得 9 条转场航线，为后续全面开展无人机商用打下了基础。在市场开发方面，2020 年已基于宁夏和内蒙的物流场景展开了试运行的探索；除物流场景外，丰鸟科技还在云南、甘肃等多地开展了紧急运输、空投运输等多项任务。

除了机型的研发与应用，丰鸟科技也在为行业输出多样化的智能航空科技产品，其中远程数字塔台、飞行服务站等产品，已率先在重庆、陕西等地落地。

2018 年，丰鸟科技在德国慕尼黑设立子公司，招揽欧洲最顶尖团队，致力于新一代飞控系统及新机型的研发。2019 年，丰鸟科技加入 JARUS 组织，与 105 个国家航空局及各国企业代表共同推动无人机政策和行业标准的制定，并率先进行基于 SORA 的支线物流无人机试运行探索。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。