千乘探索近日宣布完成超亿元人民币 A 轮融资，本轮融资由抚州高新新兴产业发展基金领投。

北京千乘探索科技有限公司成立于 2017 年，定位卫星研制及地球空间信息服务商，业务领域以卫星遥感为主，兼顾卫星窄带通信及卫星导航应用，为用户提供高度定制化的、快速响应的空间信息服务。

通过近 4 年时间的发展，千乘探索基本完成了技术产品闭环和商业模式闭环，正在迈入快速规模化发展的通道，空间信息服务、产品交付和星座智能运营三条业务线亟需进一步做大做强。本次 A 轮融资资金将主要用于 “千乘一号” 星座的快速组网和相关产品的研发和市场开拓，同时有效支撑千乘卫星精益智造厂房、千乘测控网的建设和扩容工作。

千乘星座由 “千乘一号” 和 “千乘二号” 两个星座共 20 颗卫星组成，部署完成后，可实现对全球任意目标的准实时覆盖及服务能力，基于千乘探索自建的地面服务网络，为全球用户提供快速安全、从空间到用户端的数据融合服务。

千乘探索 CEO 苗建全表示，“非常感谢江西抚州国家高新技术产业开发区对千乘探索的认可与支持，当地政府提供了高度定制化的产业扶持政策和资金支持。我们相信在政府和股东的指导和支持下，在所有合作伙伴的通力配合下，公司十四五期间 ‘技术抓深、产品抓精、市场抓广’ 的发展路线在 2021 年一定会有一个好的开局，有力支撑公司后续高质量快速发展。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。