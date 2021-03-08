3 月 8 日，滴滴发布《滴滴数字平台与女性生态研究报告》。报告显示，8 年来，全球共有 271.5 万女性网约车司机在滴滴平台获得收入，其中包括 237 万中国女性，1.2 万名来自建档立卡的贫困家庭的女性。尤其是 2020 年以来，国内新注册的女性网约车司机超过了 26.5 万，成为滴滴平台的重要支撑。滴滴旗下社区电商平台橙心优选，在全国范围内女性团长比例接近 60%：其中 30-40 岁女性团长作为中坚力量，占比近 7 成。

网约车灵活就业的形态为女性创业就业提供更多自主性。滴滴此次发布的数据报告中，66.1% 的女性司机因为可以灵活支配时间而开网约车，56.9% 的女性司机为了增加收入，26.2% 的女性司机认为 “自己给自己打工” 的工作模式很酷。

另外，中国女性对网约车的安全感也明显提升，报告数据显示，超九成女性乘客认可平台 110 报警、录音录像、号码保护、三证验真、安全信息推送及行程分享等安全举措，女性司机对车内播报警示工具、线下防护技能培训、危险订单识别系统等平台各项安全措施的满意度则均在 80% 以上。

滴滴平台女性司机的平均年龄为 36 岁，80 后占比达到 52.1%，其中超过三成的女性司机是家中主要收入来源，八成以上女性司机需要抚养未成年子女，九成以上需要赡养老人。她们通过网约车新就业形态获得收入，实现经济独立，据调研，近八成的女性网约车司机靠自己的经济实力买了车。

相比于大众印象中的 “女司机” 形象，滴滴平台数据显示女性网约车司机普遍车技娴熟、独立应对能力较强。平台数据显示，85% 的女性司机表示自己车感好，拥有 “老司机的技能”，其中超过半数女性网约车司机驾龄在十年以上，且 57% 的女性司机会自己换胎，25% 曾独自修车。

女性从事网约车司机工作的优势也日益凸显，在优势评价中排名前三的是 “更加细心、耐心”“更容易获得女性乘客信任感”“驾驶更平稳”。据调研，女性网约车驾驶员中 24% 全年无交通违章记录，女性司机的优质服务在滴滴平台上获得乘客普遍好评。

同时，滴滴一直致力于帮助女性员工提升自信、发挥潜能。 2017 年，滴滴出行 CEO 程维和总裁柳青共同发起成立了旨在赋能滴滴女性员工的组织——滴滴女性联盟（DiDi Women’s Network，简称 DDWN），通过推出多项课程和活动，打造多元的企业文化，为女性员工打造更包容的职业发展环境。