EnableWow 推出了一款全新的演示文稿制作应用 Showtap，只需轻轻一点，内容就会出现在屏幕上，并可自由移动其位置。用户可通过使用 Showtap 在幻灯片中的任意位置插入他们想要展示的内容，并且只需点击一下，即可随时显示隐藏内容。

iPad 版 Showtap 应用已于 2019 年 12 月推出。由于该应用在 2020 年国际消费电子展（CES）上反响良好，EnableWow 决定面向所有设备开放该应用。现在，用户可在 iOS 和 Android 设备上免费使用 Showtap。

Showtap 首创「可移动超链接触发器」（Movable Hyperlink Trigger），使得用户能够创建幻灯片并在其中插入内容。具体而言，用户可根据个人喜好，将可移动超链接触发器以及与之关联的各类内容（如图片、视频、网页等）随心插入幻灯片或图片上的任何地方。轻点屏幕，插入的内容即可随时显现或消失。随后，用户也可以移动浮现在屏幕上的内容，并调整其尺寸大小。

用户在一个触发器下可以插入多个内容，并通过轻触屏幕同时显示不同的内容。Showtap 也可以在一张幻灯片上同时显示多个内容进行对比——这一功能是 PPT、Keynote 和 Prezi 等其他所有主流演示应用所不具备的。

值得一提的是，Showtap 还配有视频录制功能，用户简单操作就可以制作出创意视频。EnableWow 表示，YouTube 播客和社交媒体红人们将从中体会到「前所未有的、美妙又惊喜的使用体验和产品价值」。

EnableWow 首席执行官表示，其正在努力将其价值链延伸至 B2B 领域，其中涵盖网络、商务、教育、广告和数字标牌等。